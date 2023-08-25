Доки Росія є імперією, вона загрожує України і світу.

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Навіть перемігши на полі бою, неможливо взяти під контроль її територію і провести денацифікацію й демілітаризацію так, як це зробили з нацистською Німеччиною. Неможливо просто в силу географії.

Єдиний спосіб демонтувати імперію – зруйнувати її зсередини.

Саме національні рухи вже двічі зруйнували російську імперію – у 1918 і в 1991 роках. І саме національні рухи можуть стати тією силою, яка на тлі військових успіхів України запустить механізм демонтажу так званої російської федерації.

Так, ці рухи зараз слабкі. Так, представники народів росії воюють проти України. Але згадаймо, яким слабким був і український рух якихось 40 років тому, а українці так само були гарматним м’ясом імперії.

Якщо вони слабкі, треба допомогти їм стати сильнішими. Це – реально.

Головне – сформувати системну політику взаємодії з цими рухами. Саме це і є завданням нашої тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради.

Ми маємо налагодити взаємодію з народами росії і напрацювати механізми зміцнення їхньої самосвідомості, розвитку їхніх медіа, політичних і громадських структур, національних військових формувань у наших збройних силах.

Ця взаємодія не лише допоможе зруйнувати імперію, а й стане фундаментом майбутніх взаємин України з державами, що постануть на її руїнах.

І, звичайно, нам потрібно змінювати позицію західних партнерів. Щоб вони не повторювали помилок 1918 і 1991 років. І нарешті підтримати поневолені москвою народи у справедливій боротьбі за свободу.