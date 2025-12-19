'Именно они держали фронт и дали нам возможность жить, работать, водить детей в школу': заместитель городского головы Днепра об открытии проекта 'Истории Героев'

В Самарском районе Днепра открыли вторую часть мемориального проекта "Истории Героев". На этот раз экспозицию пополнили еще 36 историй павших защитников Украины – людей, которые ценой собственной жизни защищали государство и приближали победу. Проект реализуется при поддержке городского головы Бориса Филатова.

Одна из представленных историй о Сергее Кондратюке – военнослужащем, который добровольно стал на защиту страны с первых дней полномасштабного вторжения.

"Сергей присоединился к войску буквально с первых дней – в феврале 2022 года. Он пошел воевать, потому что хотел защитить семью и чтобы война не пришла в наш дом. Служил в 28-й бригаде территориальной обороны: сначала солдатом, впоследствии стал командиром роты. Мы постоянно были на связи, он старался не рассказывать о страшном, чтобы я не волновалась. В последний раз он написал мне "спокойной ночи". На следующий день я узнала, что танковый выстрел попал в блиндаж. Его мечтой было одно – чтобы закончилась война и мы все вместе смогли просто поехать отдохнуть", – рассказала жена погибшего Героя Лина Кондратюк.

Об обновлении экспозиции и дальнейших планах развития мемориального проекта рассказала и.о. председателя Левобережной администрации Днепровского городского совета Ольга Козлова: "Сегодня мы открываем вторую часть проекта в Самарском районе. Первая экспозиция была представлена в сентябре, и теперь мы ее обновили. Здесь собрано 36 историй, которые передали семьи погибших. Это принципиально важно, ведь только близкие могут предоставить персональные данные и поделиться настоящими воспоминаниями. Администрация района, органы самоорганизации населения и управление ветеранской политики городского совета помогают семьям на каждом этапе. В перспективе все временные экспозиции должны перерасти в постоянную мемориальную композицию, где будут увековечены все имена Героев".

Героические подвиги днепрян стали основой книги, посвященной бойцам 128-й отдельной тяжелой механизированной бригады "Дикое поле", которую создала польский ученый.

"Часть историй, представленных в этой экспозиции, связаны с людьми, о которых написана книга. Ее автор с 2014 года поддерживала украинских военных, а с началом полномасштабного вторжения прошла с бойцами значительную часть их пути – была рядом на позициях, помогала и фиксировала события изнутри. Эта книга – не художественный вымысел, а свидетельство о реальных людях, их решениях, страхах и ответственности. Один из центральных образов — командир роты Андрей Веременко, сильная личность и лидер, вокруг которого сплачивались собратья. Именно такие истории важно хранить и передавать дальше, ведь они помогают понять истинную цену нашей свободы", – отметил начальник отделения коммуникаций 128-й отдельной тяжелой механизированной бригады "Дикое поле" Александр Курбатов.

"Именно эти люди – наши ребята – остановили врага ценой собственной жизни. Благодаря их подвигу он не дошел до Днепра, Запорожья, Харькова. Именно они удержали Донбасс и дали нам возможность жить, работать, водить детей в школу, пить утренний кофе даже в сложных условиях войны. Свет и тепло, которые остаются в наших домах, – это результат их жертвы. Наш долг – помнить каждого поименно, чтить их жертву и быть достойными их поступков", – отметил заместитель городского головы Днепра Андрей Денисенко.

Если у семьи или воинской части есть желание присоединиться к созданию Аллеи Героев, достаточно обратиться в управление ветеранской политики по телефону: (098) 948-63-31.