Их боялись советские власти: какие украинские слова исключали из словарей

В своё время советские власти исключали из украинских словарей отдельные слова, которые считали "нежелательными" или идеологически неприемлемыми. Многие из них были связаны с исторической памятью, религией или национальной самобытностью.

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Сегодня эти языковые запреты рассматриваются как часть политики контроля над украинским языком и культурой. Подробнее об этом рассказывает OBOZ.UA.

В советский период украинские словари подвергались активному редактированию, ведь из них удаляли исконно украинские слова и заменяли их лексемами, близкими к русскому языку. Такие изменения постепенно вытесняли часть уникальной украинской лексики из обихода и нормативных изданий.

Ряд таких слов привел филолог Андрей Шимановский на своей странице в Instagram.

По его словам, в словарях произошли следующие замены:

кип’яч – был заменен на кип’яток;

сновида – на лунатика;

виляск – на хлопок;

чепурун – на стилягу;

навантага — на нагрузку;

дармовис – на брелок;

руйновище – на развалину;

дрібняки – на мелкие деньги;

ляпавица/сльота/хляпавка – на слякоть;

безрух – на застой;

закутень – в глухое место.

Немного истории

Как отметил Шимановский, события освободительной борьбы 1917–1921 годов показали, что попытки царизма уничтожить украинскую идентичность и ассимилировать народ в русскую среду потерпели неудачу. Украинцы доказали способность отстаивать свои национальные права, в частности в сфере языка и культуры.

Согласно приведённым данным, в 1917 году на украинских землях, входивших в состав Российского государства, вышло 747 украиноязычных изданий против 452 русскоязычных, а уже в 1918 году в УНР и Украинском государстве – 1084 украиноязычных издания против 386 русскоязычных.

Филолог также подчеркнул, что сохранение украинской государственности могло бы обеспечить дальнейшее развитие украинизации и постепенное преодоление последствий длительной русификации, если бы не поражение украинцев в освободительной борьбе.

"Освободительная борьба 1917–1921 годов закончилась поражением. Украинские земли оказались в составе различных государств. На большинстве из них (Левобережье, Приднепровье, Юг, Подолье, Восточная Волынь) установилась советская власть, которая поначалу продолжила старую царскую политику русификации. Показательно, что в 1922 году в советской Украине на украинском языке было напечатано лишь 186 изданий, в то время как на русском – 491", – отметил он.

Шимановский напомнил, что в Кодексе законов о народном образовании УССР, принятом в 1922 году, украинский язык определялся как "язык большинства населения Украины, особенно в сельской местности", тогда как русский – как "язык большинства населения в городах и общесоюзный язык".

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