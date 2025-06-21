Игорь Стравинский: выдающийся композитор ХХ века – потомок двух старинных запорожских казацких родов

Игорь Стравинский – выдающийся композитор ХХ века, которого позиционируют как "русского композитора", хотя в его творчестве были не менее, а, возможно, и более яркие французский и американский периоды, а большую часть своей жизни он прожил в Европе, где к нему пришла мировая слава, и США, где он нашел дом и счастье – как в творчестве, так и в личной жизни. Но при этом довольно редко можно увидеть упоминание о том, что его корни находятся в Украине – Игорь Федорович является потомком двух старинных родов Запорожской Сечи.

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Потомок Сулима-Стравинских и Холодовских

Игорь Стравинский родился 17 июля 1882 года в Ораниенбауме под Санкт-Петербургом. Его отец Федор Игнатьевич Стравинский происходил из легендарного казацкого рода, состоявшего в родстве со знаменитым запорожским гетманом Иваном Сулимой. Этот человек-легенда бежал из турецкого плена, подняв бунт и "прихватив" с собой галеру, на которой был гребцом, вместе с остальными – прикованными к ней – рабами. За этот подвиг сам Папа Римский Павел V наградил его золотой медалью, после чего Сулима вернулся в Украину, где участвовал в освободительном движении и погиб. По словам самого Игоря Федоровича, до присоединения Украины к России его предки носили фамилию Сулима-Стравинские, но затем первая ее часть исчезла. Восстановить справедливость удалось сыну композитора, известному швейцарско-американскому пианисту Святославу Сулима-Стравинскому. Под стать отцу была и мать: Анна Кирилловна происходила из другого, не менее известного старинного казацкого рода Холодовских.

Киевские истоки

Ранний период жизни родителей композитора был связан с Киевом: здесь отец, дебютировавший на сцене Киевского оперного театра, познакомился с матерью, тоже певицей и пианисткой, в украинской столице они и поженились. В браке Анна Кирилловна оставила попытки сделать карьеру оперной певицы и стала аккомпаниатором мужа. После того как отцу предложили ангажемент в Мариинском театре, семья уехала из Украины.

Ученик Римского-Корсакова

Музыке родители обучали сына с раннего детства – ему наняли учительницу, которая занималась с ним игрой на фортепиано. Но это касалось техники исполнения, что же до искусства композиции, то тут первым учителем Стравинского был Николай Андреевич Римский-Корсаков, с которым его познакомил сын композитора Владимир – с ним Игорь Федорович учился на юридическом факультете университета. Понимая, что в консерватории с его нестандартной музыкой Стравинский ко двору не придется, Римский-Корсаков начал – причем совершенно бесплатно – давать юноше частные уроки композиции. Одно из первых произведений Игоря Федоровича "Фавн и пастушка" – с подачи все того же Римского-Корсакова – исполнил придворный оркестр, где его услышал дальний родственник Стравинского, Сергей Дягилев. Он решил привлечь композитора к своим "Русским сезонам" в Париже, куда и отправился композитор.

Первые балеты: успех и скандал

Работу с Дягилевым Стравинский начал с аранжировок музыки к уже существующим спектаклям, а когда композитор Александр Лядов не смог вовремя закончить работу над балетом "Жар-птица", эту работу передали Игорю Федоровичу. Спектакль имел грандиозный успех, а Стравинский в одночасье взлетел на музыкальный олимп. Такой же восторг у публики вызвал следующий балет композитора – "Петрушка", а вот "Весну священную" зрители встретили, что называется, в штыки. По воспоминаниям современников, они впали в безумие: кричали, свистели, обзывали автора и танцоров последними словами, а критики и вовсе назвали постановку "Весной скандальной". Не унывал в сложившейся ситуации только Дягилев, называя происходящее "настоящей победой". Как оказалось, он был абсолютно прав – новая постановка "Весны священной" произвела настоящий фурор.

"Коко Шанель и Игорь Стравинский"

Этот период в жизни композитора тесно связан с именем другой звезды – знаменитой Коко Шанель. Узнав, что композитор и его семья очень стеснены в средствах, основательница модного дома Chanel поселила их на своей вилле под Парижем, где они в течение двух лет прожили на полном обеспечении. При этом она помогала Игорю Федоровичу, оплачивая его выступления, а когда Стравинские съехали, больше десяти лет посылала им деньги на жизнь. Некоторые биографы Шанель предполагают, что у Коко, возможно, был роман с музыкантом, хотя доказательств, которым можно было бы поверить, у них нет – только предположения. Впрочем, это не помешало писателю Крису Гринхалу напирать роман "Коко и Игорь", а Яну Кунену снять на его основе художественный фильм "Коко Шанель и Игорь Стравинский", который закрывал Каннский кинофестиваль в 2009 году. Впрочем, возможно, что слухи о романе были правдой. Любовь всегда становится источником вдохновения: Коко Шанель вместе с парфюмером Эрнестом Бо "придумала" свой знаменитый аромат Chanel №5, а у Стравинского в этот период открылось второе творческое дыхание: он написал несколько новых балетов – "Пульчинелла", "Аполлон Мусагет", "Орфей", "Поцелуй феи" – и начал сочинять духовную музыку.

За новой жизнью – в США

1939 год стал очень сложным для Стравинского: на фоне сгущающейся в Европе – связанной с распространением фашизма – атмосферы его преследовали личные трагедии: сначала умерла его мать, а затем жена – выпускница Киевского института благородных девиц Екатерина Носенко, на которой он женился еще в 1906 году. В Европе Игоря Федоровича уже ничего не держало, а его многолетняя любовница Вера Судейкина, ушедшая от мужа к Стравинскому, готова была ехать за ним на край света – для новой жизни они выбрали США.

За океаном Стравинский, у которого не возникло проблем с получением гражданства и не было языкового барьера, так как он свободно владел английским, прожил всю оставшуюся жизнь. Он много работал, хотя далеко не всем – как когда-то в Париже – его творчество нравилось. Так, в 1944 году вспыхнул скандал из-за сделанной им аранжировки американского гимна, которую власти Бостона назвали "искажением национального символа". Композитор тогда отделался "строгим предупреждением" и больше за такие произведения не брался. Тем более что работы хватало – Стравинский сочинял музыку в самых разных стилях, к тому же часто выступал как дирижер и много гастролировал. В 1962 году композитор даже побывал в Советском Союзе, где встретился с Никитой Хрущевым. Игорь Федорович обладал потрясающей трудоспособностью – до конца жизни, даже в преклонном возрасте, он работал от 10 до 18 часов в день: с утра писал музыку, после обеда – аранжировал и оркестровал ее.

Память на Земле и в космосе

Игорь Стравинский ушел из жизни 6 апреля 1971 года в Нью-Йорке, на 88-м году жизни, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Его вторая жена Вера пережила его на девять лет, они оба похоронены в Венеции на острове Сан-Микеле.

Композитора помнят как на Земле, так и на небе. Объекты, названные его именем, есть в Швейцарии (аллея в Лозанне), Нидерландах (улица в Амстердаме), Франции (фонтан в Париже). На родине его отца – на Волыни – работает музей композитора, а в самом центре Киева, на улице Лютеранской, на одном из домов, который когда-то принадлежал семье первой жены композитора, установлена мемориальная доска Игорю Стравинскому – он часто останавливался в этом доме во время приездов в украинскую столицу. Его имя также носит астероид № 4382 и кратер на Сатурне, а на дисках космических кораблей "Вояджер", летящих за пределы нашей Вселенной, записана в том числе и его музыка – возможно, когда-нибудь ее услышат представители внеземных цивилизаций.