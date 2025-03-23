Идеальные сырники, которые не распадаются: делимся секретом приготовления

Сырники – одно из самых вкусных блюд из творога. Для того, чтобы сырники держали форму и не распадались, кулинары советуют не добавлять много сахара в тесто,

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных сырников, с цедрой апельсина, ванильным экстрактом.

Ингредиенты:

400 г. творога

1 яйцо

цедра половины апельсина

ванильный экстракт

3 ст.л. муки

2 ч.л. сахара (можно больше)

Способ приготовления:

1. К кисломолочному творогу добавляем все ингредиенты и перемешиваем до однородности.

2. Формируем сырники и жарим их на хорошо разогретой сковороде, на среднем огне до образования золотистой корочки с обеих сторон.

Подавайте горячими, со сметаной!

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