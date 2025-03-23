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Идеальные сырники, которые не распадаются: делимся секретом приготовления

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,2 т.
Идеальные сырники, которые не распадаются: делимся секретом приготовления

Сырники – одно из самых вкусных блюд из творога. Для того, чтобы сырники держали форму и не распадались, кулинары советуют не добавлять много сахара в тесто, 

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Творог для блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных сырников, с цедрой апельсина, ванильным экстрактом. 

Вкусные сырники

Ингредиенты: 

  • 400 г. творога 
  • 1 яйцо
  • цедра половины апельсина
  • ванильный экстракт
  • 3 ст.л. муки
  • 2 ч.л. сахара (можно больше)

Способ приготовления: 

1. К кисломолочному творогу добавляем все ингредиенты и перемешиваем до однородности.

Тесто из творога

2. Формируем сырники и жарим их на хорошо разогретой сковороде, на среднем огне до образования золотистой корочки с обеих сторон.

Жареные сырники

Подавайте горячими, со сметаной!

Готовые сырники

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