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Идеальные сырники, которые не распадаются: делимся секретом приготовления
Сырники – одно из самых вкусных блюд из творога. Для того, чтобы сырники держали форму и не распадались, кулинары советуют не добавлять много сахара в тесто,
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных сырников, с цедрой апельсина, ванильным экстрактом.
Ингредиенты:
- 400 г. творога
- 1 яйцо
- цедра половины апельсина
- ванильный экстракт
- 3 ст.л. муки
- 2 ч.л. сахара (можно больше)
Способ приготовления:
1. К кисломолочному творогу добавляем все ингредиенты и перемешиваем до однородности.
2. Формируем сырники и жарим их на хорошо разогретой сковороде, на среднем огне до образования золотистой корочки с обеих сторон.
Подавайте горячими, со сметаной!
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