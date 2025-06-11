Идеальная закуска на зиму: консервированные жареные кабачки со специями и зеленью

Кабачки можно использовать не только для приготовления вкусных дерунов, салатов и икры, но еще и делать легкие консервированные закуски на зиму.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных кабачков с чесноком, маслом и уксусом.

Ингредиенты:

Кабачки – 1,4 кг. (3 шт. крупных)

Чеснок – 50 г

Петрушка – 1 пучок

Соль – 1.5 ч. л.

Уксус яблочный – 1 ст. л на банку

Масло растительное 60 мл

Способ приготовления:

1. Кабачки нарезать на кружочки, полить ароматно маслом, обжарить с обеих сторон до золотистого цвета. Быстрее будет жарить одновременно на двух сковородках).

2. Смешать измельченную петрушку и чеснок с солью.

3. В банки выложить слоями зелень с кабачками. В каждую банку добавить 1 ст.л уксуса и масла.

4. Накрыть крышками и поставить в кастрюлю застеленную полотенцем. Влить воду и стерилизовать с момента кипения 15-20 минут. Достать осторожно банки и плотно закрыть. Перевернуть и накрыть!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: