Идеальная закуска на зиму: консервированные жареные кабачки со специями и зеленью
Кабачки можно использовать не только для приготовления вкусных дерунов, салатов и икры, но еще и делать легкие консервированные закуски на зиму.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных кабачков с чесноком, маслом и уксусом.
Ингредиенты:
- Кабачки – 1,4 кг. (3 шт. крупных)
- Чеснок – 50 г
- Петрушка – 1 пучок
- Соль – 1.5 ч. л.
- Уксус яблочный – 1 ст. л на банку
- Масло растительное 60 мл
Способ приготовления:
1. Кабачки нарезать на кружочки, полить ароматно маслом, обжарить с обеих сторон до золотистого цвета. Быстрее будет жарить одновременно на двух сковородках).
2. Смешать измельченную петрушку и чеснок с солью.
3. В банки выложить слоями зелень с кабачками. В каждую банку добавить 1 ст.л уксуса и масла.
4. Накрыть крышками и поставить в кастрюлю застеленную полотенцем. Влить воду и стерилизовать с момента кипения 15-20 минут. Достать осторожно банки и плотно закрыть. Перевернуть и накрыть!
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