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Идеальная закуска на зиму: консервированные жареные кабачки со специями и зеленью

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
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Рецепт закуски

Кабачки можно использовать не только для приготовления вкусных дерунов, салатов и икры, но еще и делать легкие консервированные закуски на зиму. 

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Консервированные кабачки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных кабачков с чесноком, маслом и уксусом. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Кабачки – 1,4 кг. (3 шт. крупных)
  • Чеснок – 50 г
  • Петрушка – 1 пучок
  • Соль – 1.5 ч. л.
  • Уксус яблочный – 1 ст. л на банку
  • Масло растительное 60 мл

Способ приготовления:

1. Кабачки нарезать на кружочки, полить ароматно маслом, обжарить с обеих сторон до золотистого цвета. Быстрее будет жарить одновременно на двух сковородках).

Жареные кабачки

2. Смешать измельченную петрушку и чеснок с солью.

Кабачки со специями

3. В банки выложить слоями зелень с кабачками. В каждую банку добавить 1 ст.л уксуса и масла. 

Как правильно приготовить закуску

4. Накрыть крышками и поставить в кастрюлю застеленную полотенцем. Влить воду и стерилизовать с момента кипения 15-20 минут. Достать осторожно банки и плотно закрыть. Перевернуть и накрыть!

Готовая закуска

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