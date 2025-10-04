Художница по костюмам, обладательница двух номинаций на 'Эмми' Гала Бахмет: украинская идентичность активизирует во мне суперсилу

Гала Бахмет – американская художница по костюмам украинского происхождения, обладательница двух номинаций на престижную телевизионную премию "Эмми". Прежде чем оказаться в Америке, семья Бахмет преодолела множество испытаний, но они только сделали их сильнее. Как и саму Галу, которая в самые сложные моменты своей жизни вспоминает о своих родных. "Мои родители, борьба моих предков, их достижения, – говорит она, – это – моя украинская идентичность, которая активирует во мне тайную суперсилу. Никто не может сломать меня или заставить сойти со своего пути благодаря моему наследию, которое является богатым, глубоким и значительным".

История семьи

Гала – Галина – Бахмет родилась в Чикаго, в украинской семье, история которой полна трагических событий. Ее мать, Ванда, родилась на Днепропетровщине в 1934 году, а деда Галы убили во время Голодомра – он преградил путь бригаде ОГПУ, которая пришла, чтобы забрать у семьи продукты и угнать скот. Всю жизнь бабушка Галы трепетно относилась к еде, не позволяя родным выбросить даже сухую корку хлеба. "Пища – это святое", – всегда говорила она. Семья отца Галы спасло от голода то, что они бежали из села, где жили, в город – после нескольких переездов они осели в Запорожье. Во время Второй мировой войны родственников Бахмет с обеих сторон забрали в Германию на принудительные работы. После окончания военных действий в Европе они получили статус беженцев, а затем переехали в американский Чикаго – там охотно принимали украинцев. Отец Галы, Виктор, получив высшее образование, окончил аспирантуру в Университете Иллинойса, работал преподавателем в частном гуманитарном колледже в Макалистере. Когда семья переехала в Сент-Пол, сначала преподавал и там, но со временем перешел на работу в местный Водоканал. Мать, Ванда, по образованию химик, она была заведующей лаборатории в американской транснациональной корпорации The 3M Company, также работала с атомной спектроскопией.

Истоки таланта – в украинской культуре

В детстве Гала посещала украинскую субботнюю школу и церковь, была членом украинских молодежных организаций – таких как "Объединении демократической украинской молодежи". Бахмет окончила колледж Университета Святой Екатерины в Сент-Поле. Когда пришла пора выбирать профессию, она уже прекрасно понимала, чем именно хочет заниматься. Родители и – особенно, мама – и воспитали дочь в любви к украинской культуре и традициям, в том числе и национальным костюмам – впоследствии этот интерес перерос в увлечение дизайном одежды. Основой своего желания стать художником Гала называет украинское окружение – родных и друзей семьи, которое сформировало ее национальную идентичность. "Такие вещи как рукоделие, песни, танцы, стихи оказали на меня огромное влияние – говорит Бахмет в интервью. – Существует прямая связь между тем, как мама учила нас с сестрами – у Галы их две, старшая и младшая – вышивать, и моим интересом к историческим текстилем и историческим костюмом".

Две номинации на "Эмми"

В киноиндустрии Гала Бахмет работает уже довольно давно – с 1993 года. На ее счету участие во многих голливудских картинах, среди которых "Дом из песка и тумана", "Вся жизнь перед ее глазами", "Победитель премии неповиновения в Огайо", "Ривердейл", "Юность Шелдона". Она "одевала" таких звезд как Джулианна Мур, Джон Траволта, Эд Харрис, Бен Кингсли. Около пяти лет художница работала над драматическим сериалом Дэна Фогельмана "Это мы", рассказывающем о жизни семей, дети в которых появились на свет в один день. Действие шоу разворачивается на протяжение 80 (!) лет, поэтому перед дизайнером стояла интересная, но и довольно сложная задача: создать большое количество комплектов одежды, относящихся к разным историческим эпохам.

Бахмет необходимо было проявить не только присущие ей от природы вкус и фантазию, но и знания в области истории моды, которой Гала увлекалась всегда. Ей нравилось – и нравится – изучать соответствующую литературу, история и культура – главные увлечения художницы, в результате, образы, которые она создает для героев своих картин, получаются максимально достоверными. Еще одна серьезная работа в "послужном списке" Бахмет – сериал "Амеиканская история ужасов", он был снят на основе реальных событий, поэтому максимальная точность в воспроизведении костюмов того или иного времени была особенно важна. Неудивительно, что в результате именно за свои телевизионные работы Бахмет получила две номинации на одну из самых престижных в этой области премий США – "Эмми", являющейся аналогом кинематографического "Оскара", а также премию Гильдии художников по костюмам.

"Не имеем права "уставать" от войны"

Гала принимает близко к сердцу все, что происходит на ее исторической родине – в Украине. После начала полномасштабной войны России против Украины она приютила в своем доме мать с тремя детьми, которые бежали в США от военных действий. Возможно, в тот момент, когда Гала решила предоставить им кров, она вспомнила о своих родных, которые именно в статусе беженцев приехали когда-то в Америку, чтобы начать новую жизнь. О необходимости поддерживать Украину художница говорит в интервью и публичных выступлениях: она считает, что, пока наша страна самостоятельно воюет за весь западный мир, ни проживающие в нем люди, ни правительства их стран не имеют права "уставать" от этой войны. "Украине нужна помощь, – говорит она, – и мы обязаны ей ее оказать".