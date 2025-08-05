Хрустящие огурцы в кетчупе на зиму: прекрасно хранятся и получаются очень хрустящими
Огурцы в маринаде с кетчупом – один из самых популярных методов приготовления. Овощи получаются очень сочные, пряные, имеют насыщенный вкус. А для того, чтобы результат был идеальным, воспользуйтесь следующим рецептом.
Идея приготовления маринованных огурцов на зиму опубликована на странице фудблогера marichka repetska в Instagram.
Пошаговая инструкция:
1. Сперва хорошо промыть огурцы.
2. Замочить их в холодной воде на 2 часа – так они будут хрустящие.
3. Банки также тщательно помыть.
4. На дно каждой банки положить:
- укропный дождик
- листья смородины и вишни
- зубчик чеснока
- несколько горошин перца
5. Готовим маринад. Для него понадобятся следующие ингредиенты:
- 3 л воды
- 4 ст.л. соли
- 200 г сахара
- 200 мл уксуса (9%)
- 540 грамм кетчупа
6. огурцы плотно выложить в банки, залить маринадом. Если маринада вдруг немного не хватает – долить простой водой.
7. Накрыть банки крышками (просто прикрыть, не закручивать).
8. На дно кастрюли положить полотенце, поставить банки, залить их холодной водой и поставить на огонь.
9. После закипания стерилизовать 15 минут, тогда закрутить крышки.
10. Когда делаете вторую партию – воду полностью нужно слить, залить новую холодную. Банки тоже должны быть холодные, иначе могут потрескаться.
11. Готовые банки перевернуть вверх дном и оставить на ночь.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: