Хрустящие огурцы в кетчупе на зиму: прекрасно хранятся и получаются очень хрустящими

Огурцы в маринаде с кетчупом – один из самых популярных методов приготовления. Овощи получаются очень сочные, пряные, имеют насыщенный вкус. А для того, чтобы результат был идеальным, воспользуйтесь следующим рецептом.

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Идея приготовления маринованных огурцов на зиму опубликована на странице фудблогера marichka repetska в Instagram.

Пошаговая инструкция:

1. Сперва хорошо промыть огурцы.

2. Замочить их в холодной воде на 2 часа – так они будут хрустящие.

3. Банки также тщательно помыть.

4. На дно каждой банки положить:

укропный дождик

листья смородины и вишни

зубчик чеснока

несколько горошин перца

5. Готовим маринад. Для него понадобятся следующие ингредиенты:

3 л воды

4 ст.л. соли

200 г сахара

200 мл уксуса (9%)

540 грамм кетчупа

6. огурцы плотно выложить в банки, залить маринадом. Если маринада вдруг немного не хватает – долить простой водой.

7. Накрыть банки крышками (просто прикрыть, не закручивать).

8. На дно кастрюли положить полотенце, поставить банки, залить их холодной водой и поставить на огонь.

9. После закипания стерилизовать 15 минут, тогда закрутить крышки.

10. Когда делаете вторую партию – воду полностью нужно слить, залить новую холодную. Банки тоже должны быть холодные, иначе могут потрескаться.

11. Готовые банки перевернуть вверх дном и оставить на ночь.

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