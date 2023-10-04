Война здоровья, понятно, не добавляет. А ещё не добавляет здоровья лень. Зато его добавляет оптимизм.

Историю своего похудения я рассказывал на Обозревателе дважды: второй раз — здесь, а там — и ссылка на первый.

Чтобы сбросить около 60 килограммов (некоторые мои читатели и особенно читательницы весят меньше), мне понадобилось однажды проснуться на улице между машинами (из-за огромного веса я не мог спать по ночам, а днём потом засыпал на ходу — где был и где шёл), тогда-то я и осознал, что уже пора.

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Нормализации питания и даже диеты оказалось недостаточно, и я добавил "хождение по мукам" — этажи. Начинал с 2-3, а потом бывало и больше 100. Подчеркну: 100 этажей (не ступенек!) это 100 вверх и 100 вниз, причём без перил. За полгода, начиная с конца 2018-го, я сбросил около 40, а потом — до войны — ещё около 20, этажи, естественно, понемножку уменьшая.

(В один прекрасный день сошлось: 60 лет, 60 этажей в день и минус 60 килограммов.)

В результате я легко прошёл через ковид, причём трижды, а ведь при старом комплексе болезней мне, чтобы помереть, хватило бы и одного раза.

В общем, сейчас у меня уже как бы не просто жизнь, а бонус, хотя, разумеется, жизнь пенсионера во время войны — отличается от жизни то успешного предпринимателя (специалиста по налоговой оптимизации), то народного депутата.

С этажами при этом стало сложнее: сидя несколько месяцев в харьковском подвале, было не до ступенек, да и кушать приходилось то, что имелось, а не то, что полезно или хотя бы безвредно.

Поначалу, однако, вес не набирал: однажды мне даже, когда я вышел на улицу, предложили хлебушка — не знали, что я похудел специально, и думали, что от недоедания. Я этим очень горжусь, ибо стал, возможно, первым в мире депутатом, которому в войну бывшие избиратели предложили хлеба.

Но потом — вес пошёл вверх, и где-то 20 кг из сброшенных было 60 я, увы, вернул. И пиджак, купленный на пике похудения, уже нельзя было облегчённо расстегнуть — по той причине, что он вообще перестал застёгиваться.

Так что, когда обстрелы в Харькове стали реже, я возобновил этажи. На весы каждый день не смотрю: главный критерий — чтобы сходилось и не трещало всё из нового гардероба, полностью обновлённого при минус 60 килограммах.

Сходится — начинаю лениться и постепенно этажи прекращаю, трещит — возобновляю снова. Сейчас я как раз на этапе очередного возобновления. 100 не 100, 60 не 60, но по 30 — каждый день. 30 вверх и 30 вниз без перил. Пот градом, но усталость терпимая и одышка терпимая тоже.

Анализы уже, конечно, не юношеские (то — тема отдельная, война и возраст таки сказываются, да и 113-115 кг это всё же не довоенные 93, хоть и не 153, как раньше), но в целом — в 62 как в 62.

Точно знаю: что сходиться перестало — обязательно скоро снова на мне сойдётся. Потому что я оптимист. В военное время это особенно необходимо.

Оптимизма нам всем, здоровья и — Победы!