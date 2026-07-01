"Хотим обеспечить детям полноценное детство": Фонд Ахметова передал современное кухонное оборудование в детский сад в Запорожье

Фонд Рината Ахметова передал кухонное оборудование и инвентарь для обеспечения работы пищеблока дошкольного учебного заведения в Запорожье в рамках программы "Ринат Ахметов – Детям". Благодаря этой поддержке дети будут обеспечены горячим питанием даже в условиях прифронтового города. Сертификат на помощь вручила председатель наблюдательного совета Фонда Наталья Емченко совместно с генеральным директором Фонда Ксенией Суховой.

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"Мы рады, что это оборудование понадобилось именно в Запорожье. В свое время мы закупали его для одной из донецких школ, но не успели передать. Оно ждало своего часа. Теперь мы решили передать оборудование мэрии, с которой мы сотрудничаем", – пояснила Наталья Емченко.

Этот детский сад не прекращает работу, несмотря на войну. Сейчас здесь зарегистрировано 125 малышей, и ежедневно более 60–75 детей приходят на занятия. Когда звучит тревога, они спускаются в укрытие – это одно из крупнейших детских убежищ в городе.

"Для Фонда очень важно направление работы с детьми. Мы хотим обеспечить им качественное детство настолько, насколько это возможно сегодня в условиях войны. Наши дети – это наше будущее, будущее нашей нации. Учреждение в Запорожье – это действительно пример для прифронтовых городов. И то, что дети могут очно посещать детский сад, общаться, социализироваться, – это очень важно", – отметила Ксения Сухова.

Представители Фонда осмотрели обновленную кухню и пообщались с коллективом детского сада. Запорожье с начала полномасштабного вторжения стало убежищем для более чем 150 тысяч переселенцев, среди которых много семей с детьми, поэтому потребность в такой поддержке здесь огромна. В учреждении подчеркивают, что благодаря обновленному оборудованию отныне готовить здоровое меню можно гораздо быстрее и проще.

"Мы получили огромную помощь от Фонда Рината Ахметова. Кухонное оборудование значительно улучшит организацию здорового питания в нашем детском саду. Здесь работают люди, которые проработали на этом пищеблоке по 20–30 лет, и они говорят: наконец-то мы дождались нового, современного оборудования. Это ускорит работу. За один раз можно приготовить более 200 порций мясных блюд для детей", – рассказывает Дарья Дмитриева, директор учреждения дошкольного образования.

Городские власти также поблагодарили Фонд за заботу о безопасности и комфорте детей. Объединение усилий города и благотворителей помогает заботиться о самых маленьких украинцах в самые тяжелые времена.

"Мы – единственное сообщество в Украине, которое за счет городского бюджета обеспечивает бесплатное питание во всех детских садах. Мы приняли такое решение с самого начала войны. Мы просили помощи именно для детского сада, потому что у нас здесь двухразовое горячее питание: первое, второе блюдо. Здесь мы затем фасуем, разогреваем, доставляем еду детям в укрытия, поэтому очень активно используем кухни", – говорит Виталий Лысенко, первый заместитель директора департамента образования и науки Запорожского городского совета.

Фонд Рината Ахметова поддерживает образовательные и социальные инициативы в Украине, помогая учебным заведениям улучшать условия для обучения, развития и благополучия детей даже в сложное для страны время.

Программа "Ринат Ахметов – Детям" реализует проекты, всесторонне поддерживающие мальчиков и девочек, у которых детство было отнято из-за российской агрессии. Помощь Фонда охватила уже более 6 млн детей.