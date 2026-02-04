Хорошие новости и финансовая удача: что ожидает каждого знака зодиака 4 февраля

В среду, 4 февраля, нам не стоит рисковать, поскольку Луна находится в Деве. Люди не захотят браться за новые задачи и будут сдержанными к незнакомцам. Однако из-за влияния Урана, мы сможем увидеть много неиспользованных возможностей.

Видео дня

Это хороший день для обучения, развития и важных размышлений, пишет Vogue.pl. Мы откроем то, что нас сдерживает, сможем избавиться от неуверенности. Что ожидает каждого знака зодиака, читайте в гороскопе.

Овен

День будет успешным. Вы сосредоточитесь на своих обязанностях и со всем справитесь. Вам придут в голову хорошие идеи относительно покупок или организации работы. Вы будете деловыми и выполните свои обещания другим. Вечером отдохните и позаботьтесь о своей духовности.

Телец

У вас будет отличное настроение и ощущение, что вы заслуживаете вознаграждения за все свои достижения. Покупки будут выгодными. Возможны неожиданные встречи с друзьями, которых вы давно не видели. Также стоит договориться о встрече, она будет вдохновляющей.

Близнецы

Вас ждет увлекательный день. Сегодня стоит действовать самостоятельно. Вы можете открыть для себя, как преодолеть то, что вас сдерживает. Общение с друзьями будет очень вдохновляющим. Вечером расслабьтесь и избегайте сложных тем. Обратите внимание на сны, они могут содержать важные подсказки.

Рак

Вы будете обращать внимание на мысли других людей. Кто-то может давить на вас в принятии рискованных решений, однако не поддавайтесь давлению и не спешите. Не позволяйте манипулировать собой. Вторая половина дня пройдет в более спокойной атмосфере. Вечером расслабьтесь и будьте собой.

Лев

Вы почувствуете, что заслуживаете большего признания. Это хороший день, чтобы достойно оценить свои идеи или услуги. Не позволяйте, чтобы вас использовали. Обдумайте разумные способы заработка и примите финансовые решения. Хотя не все изменится мгновенно, вы идете правильным путем. Вечером отдохните и позаботьтесь о своих эмоциональных потребностях.

Дева

Обстоятельства сегодня будут очень благоприятными. Действуйте быстро. Вопрос, который вас волновал, будет раскрыт, или вы найдете что-то, что искали. На работе вы получите похвалу и заработаете дополнительные бонусы. Отношения будут теплыми, а если вы одиноки – вам повезет.

Весы

Вы можете получить новую информацию и навыки. Однако чрезмерная ответственность может приглушить ваш энтузиазм. Поэтому после работы важно отдохнуть. Подумайте, как вы можете улучшить свою профессиональную деятельность и найти время для хобби и важного для вас.

Скорпион

Наблюдайте за людьми, прислушайтесь к своей интуиции и сделайте выводы. Это хороший день для размышлений, кто или что вас ограничивает. Старайтесь избегать конфликтов. Не давайте никому обещаний и не осуждайте ситуацию, не узнав всей правды. Вечер способствует отдыху – посмотрите легкий фильм или почитайте книгу.

Стрелец

День пройдет быстро, и вы справитесь со всеми вызовами. В работе вы будете эффективными. Однако, порой вы можете чувствовать себя подавленными или одинокими. Чтобы улучшить свое настроение и вернуть энергию, сходите на прогулку. Также полезными будут физические упражнения.

Козерог

День будет насыщенный и успешный. Повезет вам в финансовой сфере. Это хорошее время для начала проектов. Вы познакомитесь с людьми, и это будут многообещающие и полезные контакты. Во второй половине дня вы можете принять решение вести более здоровый образ жизни. Однако не отказывайтесь от всех удовольствий.

Водолей

Вы будете немного рассеянными, поэтому будьте внимательными с финансами и счетами. Избегайте разнообразных интриг и сплетен. Доверяйте вашей интуиции, которая подскажет вам, кому можно доверять. Вечером вы будете в хорошем настроении. Кто-то может сообщить вам хорошие новости.

Рыбы

Сегодня не спешите и не рискуйте. Окружающие люди могут больше критиковать, чем обычно. Они могут неправильно понять вас или игнорировать ваши идеи. Старайтесь игнорировать их комментарии и сосредоточьтесь на собственных делах. Вечером расслабьтесь, займитесь искусством или хобби.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.