Холодный воздух постепенно будет прогреваться: в Гидрометцентре предупредили о неустойчивой погоде в выходные

В Украине в субботу и воскресенье, 14-15 июня, ожидается повышение среднесуточной температуры. Однако прогноз свидетельствует, что во многих регионах на выходных будет дождь.

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Синоптики УкрГМЦ заявили: в субботу и воскресенье (а также в понедельник) в Украину будет продолжать поступать прохладный воздух с северных широт, который постепенно будет прогреваться. Это станет более ощутимым уже 16-го числа.

Украинский гидрометеорологический центр ожидает неустойчивую погоду в большинстве областей в эти выходные. Лишь большинство районов западных областей будут находиться под влиянием поля повышенного давления с запада, которое в понедельник распространится на правобережье.

В субботу, 14 июня, дожди будут идти по всей Украине, кроме Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Закарпатской областей.

Температура ночью примерно от +11 до +13 (до +14 в Донецкой, Луганской, Киевской, Николаевской областях). Днем термометры покажут максимум +22 градуса (до +24 частично на востоке, юге, в Закарпатской области).

В воскресенье, 15 июня, осадков не будет только на западе. На всей остальной территории – кратковременные дожди, местами с грозами.

Ночная температура останется почти такой же, как в ночь на воскресенье. Но днем станет еще на несколько градусов теплее, до +24 тепла (на востоке и северо-востоке – до +22 градусов).

13, 14 и 15 июня в Украине (кроме северных и большинства западных областей), объявлена чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Как писал OBOZ.UA, ранее синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха объясняла, что довольно прохладную погоду в нашу страну принес атмосферный фронт с северо-запада. Теплая погода установится уже в понедельник, 16 июня.

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