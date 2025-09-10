Холоднее всего будет на юге и Закарпатье: синоптик предупредила о погодном 'сюрпризе'. Карта

В среду, 10 сентября, в Украине будет наблюдаться нетипичная погода: прохлада ожидается в южных регионах и на Закарпатье.

На большинстве территорий завтра без осадков. Об этом сообщила в своем Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Интересной будет завтра температурная картинка в Украине. В нашей жизни сейчас все не так, как прежде, то и погода также решила не отставать – хорошо, что исключительно синоптическим образом", – информирует Диденко.

По ее прогнозу, завтра на юге страны и в Закарпатье температура составит лишь +20-24°С. В то же время на остальной территории ожидается теплее от +23°С до +28°С.

В южной части Украины пройдут дожди, которые принесет небольшой, но активный циклон над Черным морем. Вместе с осадками прогнозируется сильный восточный ветер. Однако большинство территории Украины будет находиться в сухой воздушной массе, поэтому осадков не ожидается.

В Киеве 10 сентября будет тепло и солнечно. По прогнозу, температура воздуха достигнет от +26°С до +27°С. В то же время Диденко отмечает: в тени и ночью будет ощущаться прохлада, ведь лето уже уступает осени.

Как сообщал OBOZ.UA, известный украинский синоптик Наталья Диденко считает, что указанная "настоящая летняя погода" продержится несколько больше, вплоть до 13-14 сентября. По ее словам, рассчитывать на похолодание надо "ориентировочно где-то с 16-17 сентября".

