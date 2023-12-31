Будут преследовать неудачи: что нельзя делать в новогоднюю ночь

Новый год – это один из самых больших праздников, который с нетерпением ждут украинцы. Хозяева заранее начинают готовиться к празднованию, чтобы провести новогоднюю ночь в уюте и гармонии с родными. Большинство людей верят, что некоторые дела и действия в этот день могут навлечь несчастье на семью.

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OBOZ.UA узнал, что нельзя делать в праздник Нового года. Следуйте приметам, чтобы вас сопровождала удача, мир и благополучие.

В новогоднюю ночь нельзя скучать. Обязательно встречайте Новый год с хорошим настроением и позитивным мышлением. Если у вас нет компании, то не стоит расстраиваться, вы можете провести праздник в гармонии с собой.

Избегайте ссор и конфликтов, простите все обиды, чтобы начать новый год без негативных эмоций. В новогоднюю ночь также нельзя плакать – это привлечет болезни, поэтому настраивайтесь на праздничную атмосферу.

Обязательно уберите в доме до 31 декабря, чтобы год прошел удачно. Делать домашние дела и выносить мусор после заката в этот день нельзя. Это привлечет несчастье на вашу семью.

Старайтесь вернуть все долги и разобраться с финансовыми вопросами к празднику. Если этого не сделаете, будете иметь проблемы с деньгами весь следующий год.

Если вы хотите, чтобы желание исполнилось, то ни в коем случае не произносите его. Мысленно загадайте то, о чем мечтаете.

Также не стоит пускать 31 декабря и 1 января гостей в спальню хозяев, это может привести к супружеской измене.

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