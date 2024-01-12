Татьянин день: трогательные поздравления для женщин и девочек
Православная церковь Украина перешла на новоюлианский календарь, поэтому даты непереходных праздников сместились на 13 дней раньше. С 2024 года украинцы будут отмечать Татьянин день 25 января.
OBOZ.UA собрал лучшие и искренние пожелания. Не забудьте поздравить близких, чтобы подарить теплые эмоции и хорошее настроение.
Короткие поздравления
Краса твоя нехай не в’яне,
Тобі бажаю в день Тетянин!
Красуне, квітни, мрій, твори,
Яскраво, мов вогонь, гори!
***
Зі святом, Тетянко, тебе я вітаю,
Багато щастя в житті побажаю,
Щоб дім твій за версту обійшли холоди,
Щоб усміхалася сьогодні і завжди!
Тетяні бажаємо щиро
Радості, щастя, любові та миру!
Ангел Господній нехай обдарує
тим, що найбільше душа потребує!
***
З Днем ангела Тетяні вітання шлю палкі,
Хай будуть твої кроки упевнені й легкі.
Думки твої хай будуть чистіші від сльози
Щоби в житті не було ні шторму, ні грози.
Поздравление в прозе
Від щирого серця вітаю тебе з Днем ангела! Нехай всі земні блага подарує тобі доля, а життєвий шлях буде подібний до небесного польоту: буде таким же легким, рівним і спокійним. Від природи Тетяни всі мрійниці, так нехай твої мрії долітають до зірки здійснення мрій і, збувшись, падають зі швидкістю метеоритного дощу тобі в долоні. Зі святом, Тетяно!
***
У твій день я хочу побажати тобі завжди зберігати світло в очах, теплоту в душі, красу в тілі, рідних поруч, а ворогів далі. Щоб здоров'я твоє лише міцніло, а нерви були, як канати. Щоб ти досягла всіх цілей, які собі поставила, і всі твої мрії здійснилися.
Поздравление в стихах
Ми вітаємо тебе з Днем Тетяни, люба,
Хочем побажати щастя звідусюди.
Хочем побажати, наша мила пташко,
Щоб з тобою завжди був янгол, коли важко,
Щоб підносив до небес, коли щастя повно,
Щоб вирішувались суперечки тільки полюбовно,
Щоб наповнював теплом серце, іскоркою очі,
Щоб коханий був з тобою зрання до самої ночі.
***
З Днем ангела вітаю!
У Тетянин день тобі бажаю
Сміху, щастя і добра,
Щоб здоровою була.
Хочу удачі побажати,
Свою любов оберігати,
Щоб щастя в серці поселилось,
І все хороше враз здійснилось.
***
Тетяно, Танюшо, Тетянко,
Вітаю з твоїм лише святом!
Хай сонячних й радісних ранків
У тебе буде багато.
Хай ангел стоїть на сторожі,
Дарує добро, мир і спокій.
Хороших тобі перехожих
На стежці життєвій довгій.
Турботливо, ніжно, ласкаво
Хай близькі тебе називають.
Тетяну, Танюшу, Тетянку
Зі святом сьогодні вітаю!
Ранее OBOZ.UA рассказывал о традициях и запретах на Татьянин день.
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