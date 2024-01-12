Татьянин день: трогательные поздравления для женщин и девочек

Православная церковь Украина перешла на новоюлианский календарь, поэтому даты непереходных праздников сместились на 13 дней раньше. С 2024 года украинцы будут отмечать Татьянин день 25 января.

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OBOZ.UA собрал лучшие и искренние пожелания. Не забудьте поздравить близких, чтобы подарить теплые эмоции и хорошее настроение.

Короткие поздравления

Краса твоя нехай не в’яне,

Тобі бажаю в день Тетянин!

Красуне, квітни, мрій, твори,

Яскраво, мов вогонь, гори!

***

Зі святом, Тетянко, тебе я вітаю,

Багато щастя в житті побажаю,

Щоб дім твій за версту обійшли холоди,

Щоб усміхалася сьогодні і завжди!

Тетяні бажаємо щиро

Радості, щастя, любові та миру!

Ангел Господній нехай обдарує

тим, що найбільше душа потребує!

***

З Днем ангела Тетяні вітання шлю палкі,

Хай будуть твої кроки упевнені й легкі.

Думки твої хай будуть чистіші від сльози

Щоби в житті не було ні шторму, ні грози.

Поздравление в прозе

Від щирого серця вітаю тебе з Днем ангела! Нехай всі земні блага подарує тобі доля, а життєвий шлях буде подібний до небесного польоту: буде таким же легким, рівним і спокійним. Від природи Тетяни всі мрійниці, так нехай твої мрії долітають до зірки здійснення мрій і, збувшись, падають зі швидкістю метеоритного дощу тобі в долоні. Зі святом, Тетяно!

***

У твій день я хочу побажати тобі завжди зберігати світло в очах, теплоту в душі, красу в тілі, рідних поруч, а ворогів далі. Щоб здоров'я твоє лише міцніло, а нерви були, як канати. Щоб ти досягла всіх цілей, які собі поставила, і всі твої мрії здійснилися.

Поздравление в стихах

Ми вітаємо тебе з Днем Тетяни, люба,

Хочем побажати щастя звідусюди.

Хочем побажати, наша мила пташко,

Щоб з тобою завжди був янгол, коли важко,

Щоб підносив до небес, коли щастя повно,

Щоб вирішувались суперечки тільки полюбовно,

Щоб наповнював теплом серце, іскоркою очі,

Щоб коханий був з тобою зрання до самої ночі.

***

З Днем ангела вітаю!

У Тетянин день тобі бажаю

Сміху, щастя і добра,

Щоб здоровою була.

Хочу удачі побажати,

Свою любов оберігати,

Щоб щастя в серці поселилось,

І все хороше враз здійснилось.

***

Тетяно, Танюшо, Тетянко,

Вітаю з твоїм лише святом!

Хай сонячних й радісних ранків

У тебе буде багато.

Хай ангел стоїть на сторожі,

Дарує добро, мир і спокій.

Хороших тобі перехожих

На стежці життєвій довгій.

Турботливо, ніжно, ласкаво

Хай близькі тебе називають.

Тетяну, Танюшу, Тетянку

Зі святом сьогодні вітаю!

Ранее OBOZ.UA рассказывал о традициях и запретах на Татьянин день.

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