Старый Новый год-2024: нужно ли щедровать и посевать

С переходом на новоюлианский календарь церковные праздники сместились на 13 дней. Хорошая новость состоит в том, что Старый Новый год – не церковный праздник, так что все желающие могут продолжать отмечать его в ночь с 13 на 14 января.

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Однако праздник Маланки и Василия и соответственно щедрование и посевания по новому календарю "перенеслись" на 31 декабря и 1 января. С чем связана дата Старого Нового года и какие традиции празднования – читайте в материале OBOZ.UA.

Когда отмечают Старый Новый год

До перехода на новый календарь Старый Новый год ассоциировался с традициями щедрования и посевания. Отныне праздник Маланки перенесли с 13 января на 31 декабря, а день Василия – с 14 января на 1 января. Так как Старый Новый год – не церковный праздник, можно отмечать его по-прежнему. Однако посевать и щедровать теперь нужно на обычный Новый год.

Для тех, кто празднует рождественско-новогодний цикл по старому стилю, ничего не изменится. Старый Новый год и дальше останется периодом щедривок и посеваний.

Как возник Старый Новый год

Праздник Старого Нового года возник в 1918 году после перехода с юлианского календаря на григорианский. Из-за разбежности в 13 дней Новый год стали отмечать 1 января. Но не забыли и о старом стиле, поэтому фактически Новый год начали праздновать дважды.

Чтобы лучше понять неразбериху с календарями, стоит отметить, что церковные православные праздники более чем столетие продолжили отмечать по старому стилю. Сместились они только в 2023 году после перехода на новоюлианский календарь.

Традиции сейчас остаются неизменными. Вечером 13 января принято собраться за семейным столом, а в полночь пожелать друг другу мира, здоровья и счастья.

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