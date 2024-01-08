Старый Новый год: какие существуют народные приметы

Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь, поэтому даты непереходных праздников сместились на 13 дней раньше. Но Старый Новый год будут отмечать в ночь с 13 на 14 января, как и в прошлые годы, потому что это не церковный праздник.

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OBOZ.UA узнал, какие народные приметы нужно соблюдать в этот день. Наши предки верили, что некоторые действия могут навлечь беду на семью.

Приметы

На Старый Новый год нельзя одалживать деньги и считать монеты, потому что это приведет к бедности и финансовым проблемам. Также верующие избегали слова "тринадцать", чтобы не навлечь беду на семью.

Старайтесь избавиться от мусора в доме к празднику, чтобы не привлечь несчастье и неудачу в дом.

Хорошей приметой на Старый Новый год было одеваться во все новое, тогда вы будете иметь новую одежду в течение года. Обязательно загадайте желание в полночь, считается, что это время наделено особой силой, что поможет вам осуществить самые заветные мечты.

Мужчина должен первым зайти в дом на Старый Новый год, чтобы семья была богатой и счастливой. Если зашла женщина, это плохой знак.

Приметы о погоде

Если оттепель на Старый Новый год – будет дождь целое лето;

Ясное небо и теплая погода обещают удачу и обилие, а дождь или снег – год будет трудным;

Если на праздник много инея на деревьях, то год будет "медовым".

Ранее OBOZ.UA публиковал церковный календарь на 2024 год, чтобы не пропустить даты главных праздников по новому календарю.

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