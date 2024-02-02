Сретение-2024: значение праздника, что святят в этот день в церкви

Сретение – один из важнейших церковных праздников, символизирующий единство Ветхого и Нового Заветов. В народе издавна говорили, что на Сретение зима с весной встречается.

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По новому лианскому календарю Сретение отныне следует отмечать 2 февраля. О значении праздника и традиции освящения свечей и воды – читайте в материале OBOZ.UA.

Значение праздника

"Сретение" с греческого переводится как "встреча" или "радость". Согласно Евангелию, на 40-й день после рождения первенца Дева Мария и Иосиф понесли Иисуса в церковь, где встретили праведника Симеона. Старец прожил долгую жизнь, но однажды ангел возвестил ему, что он не сможет умереть, пока не увидит Спасителя человечества. В Ветхом Завете было много указаний, когда и как на землю придет мессия. Старец, увидев Иисуса, провозгласил его Спасителем человечества. Таким образом, Сретение – это праздник единения Ветхого и Нового Заветов, ведь сбылось древнее пророчество.

В языческие времена существовала легенда о встрече зимы и весны. По народным верованиям это происходит дважды в год: на Громницы или Зимобор (Сретение) – 2 февраля и в день зимнего солнцестояния 21-22 декабря.

Что святят в церкви

В народе говорят, что Сретенская вода имеет целебные свойства – ее принимают утром натощак или натирают ею раны.

По поверьям, вода, освященная на Сретение, защищает от всего злого, в том числе от сглаза. В селах издавна ею кропили и поили скот, чтобы животные не болели.

У пасечников когда-то существовала традиция кропить Сретенской водой ульи каждое первое воскресенье по новолунию – так, говорят, мед не никогда будет выводиться.

На Сретенье также святят свечи и считают их домашними оберегами. Сразу после прихода из церкви верующие зажигали свечи и молились о достатке, здоровье и щедром урожае. А в течение года хранили такие свечи в углу под иконами.

Наши предки верили, что свечи обладают особой силой, оберегают дом всего злого и страшных невзгод, а семью защищают от сглаза.

Народные приметы

По погоде на Сретенье предсказывали, ранней ли будет весна и насколько щедро уродят овощи и зерновые.

На Сретение солнечная погода – весной не стоит ждать морозов.

С крыш капает – весна будет затяжной и снежной.

Ветер на Сретение – хорошо уродят плодовые деревья.

Деревья покрыл иней – щедро уродят гречка и картофель.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие народные предрассудки связаны со Сретением и что не стоит делать в этот день.

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