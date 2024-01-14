Поздравления со Старым Новым годом: трогательные пожелания для близких

Несмотря на то, что в Украине изменился церковный календарь и большинство зимних праздников мы теперь отмечаем на 13 дней раньше, многие все же не готовы отказаться от празднования Старого Нового года 14 января. В конце концов, получить поздравления и теплые пожелания даже в обычный будний день приятно.

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Именно поэтому OBOZ.UA собрал теплые поздравления со Старым Новым годом. Отправляйте их своим близким, чтобы поздравить их с этим праздником.

Если еще не загадали все желания или остались неисполненные мечты, используйте второй шанс – добрый Старый новый год. Желаю, чтобы он осуществил все надежды, подарил вам положительные эмоции, отличное самочувствие, большие свершения и настоящие чувства.

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В Старый Новый год я желаю, от всего сердца, чтобы в этом году наступила новая эпоха в вашей жизни – эпоха счастья, любви и благополучия. Пусть все печали и проблемы останутся в прошлом году, а новое принесет только процветание и радость. Желаю верных друзей рядом, крепкой любви и домашнего уюта, и, чтобы сбывалось все. О чем мечталось! Поздравляю!

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Поздравляю со Старым Новым годом. Желаю все старые успехи в будущем году приумножить, желаю все старые обиды оставить за порогом уходящего года.

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На пороге Старый Новый год, с которым я вас всех и поздравляю. Хочу в этот праздник пожелать попрощаться со всем отрицательным и открыть дверь в новую загадочную и интересную жизнь. Пусть в каждую судьбу придет настоящая сказка, хоть на мгновение и каждый из вас почувствует себя по-настоящему счастливым и беззаботным!

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Сегодня накануне Старого Нового Года, я попрошу у всех Святых счастья для тебя, чистого и безоблачного неба, сияющего над тобой. Пусть они бережно охраняют тебя от всех невзгод и превратностей судьбы, от бед, обид и разочарований, от злых и завистливых людей, от измен и несправедливости. Пускай помогают тебе во всех делах, во всех твоих начинаниях. Пусть направляют тебя в целебные источники жизненной силы, энергии и вдохновения. Пусть сегодня к нам пришел хоть и старый, но все же новый год. Мы усадим его с нами за щедрый стол и поздравим. Пусть у тебя будет всегда так же ясно на душе, как сегодня, так же сытно в жизни, как на сегодняшнем столе. Пусть в кошельке всегда будет столько денег, чтобы хватало не только на повседневные запросы, но и на исполнение разных желаний. Пусть всегда будет тепло в твоем доме и в твоих отношениях с близкими людьми.

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Желаю тебе получать приятные подарки и дарить людям свою любовь и внимание. Желаю изменить свою жизнь к лучшему. Пусть вокруг тебя будут снежные пейзажи, приятные подарки и родные лица!

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Желаю тебе встретить сказочный праздник Старого Нового года в кругу близких и друзей, чтобы эти волшебные дни рождественского очарования запомнились красивой сказкой на весь следующий год. Желаю свершения всего задуманного, достижения желаемого, поддержки от любимых людей в любом начинании, здоровья и оптимизма!

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Встречайте Старый Новый год – с веселыми песнями и застольем! Пусть настроение будет праздничным, солнечным даже в холодное январское время, пусть сбудутся все желания, задуманные в эти волшебные дни. Пусть новогодняя сказка будет маленьким огоньком в Вашей душе до следующего Рождества и на весь год пусть будут с Вами добро и радость.

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Хочу поздравить всех со Старым Новым годом! Пусть позади останутся все печали и напасти, а колесо удачи постоянно катится только в нужном направлении. Пусть уходящий год даст счастливой жизни только зеленый свет, и все несбывшиеся мечты скорее постучат в дом!

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Поздравляем со старым Новым годом! Пусть сбудется в этом году самая заветная мечта у каждого! Пусть на вас смотрят только добрые глаза. Пусть все заботы отсеются, а жизнь забурлит и заигает сочными красками, потрясающими событиями. Обилия в дом, любви в сердца и веры в сказочные чудеса!

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