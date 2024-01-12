С Татьяниным днем: искренние поздравления для именинниц
В этом году все именины в церковном календаре получили новые даты, ведь Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь окончательно перешли на новоюлианский календарь. Теперь почти все религиозные праздники украинцы отмечают на 13 дней раньше. Так день Татьяны Римской перешел с 25 на 12 января.
А значит, сегодня наступает пора поздравить любимых и родных Татьян. OBOZ.UA публикует теплые и искренние поздравительные слова и открытки, которые вы можете отправить нынешним именинницам. Выбирайте сердцем.
Поздравляем с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет рядом с тобой в минуты радости и печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться он вместе с тобой будет радоваться.
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Дорогая моя сестричка. От всей души хочу поздравить тебя с Татьяниным днем. Сегодня твой праздник, День твоего ангела. Я хочу пожелать тебе счастья, радости и отличного настроения каждый день. Пусть удача сопровождает тебя всегда, а несчастья обходят стороной. С праздником тебя!
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В День ангела хочу пожелать тебе, Таня, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы всегда сопровождалась удача, процветание и успех.
Таня, поздравляю тебя, солнышко, с именинами! Будь всегда такой же жизнерадостной и обаятельной, как сейчас. Желаю тебе большого успеха в жизни, светлого пути и хороших друзей! Пусть у тебя будет веселый блеск в глазах и много планов на будущее.
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Дорогая Таня, я так горжусь, что у меня есть сестра с этим именем. Ведь это отличный повод отпраздновать этот день вместе со мной. С праздником, огромного счастья во всех делах!
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З днем Тетяни шлю вітання!
Хай здійсняться всі бажання.
Хай казковим буде вечір,
Хай буде повним щастя глечик.
Бажаю днів не марнувати,
Спішити жити і кохати.
За мрією сміливо йти
І легко досягти мети.
З днем Тетяни, моя люба,
Від душі тебе вітаю!
Миру, злагоди і щастя,
Таня, я тобі бажаю.
Хай свята веде тихенько
До великої удачі,
Допоможе хай завжди
Вирішить усі задачі.
***
З днем ангела, Танюша, Таня!
Ти — неймовірна, як завжди.
І мої щирі привітання
У день святковий цей прийми.
Щоб тіло ніжилось від ласки,
А вуха — від приємних слів.
Щоб друзі не вдягали маски,
І щоб не було ворогів.
Сьогодні твої іменини, Тетянко!
Бажаю в душі лиш веселих пісень,
Щоб ти посміхалася кожного ранку,
Щоб був повен радощів кожен твій день!
Нехай береже тебе янголятко
Від різних невдач та лихої біди!
Бажаю здоров’я, кохання, достатку,
І щоб усі мрії здійснялись завжди!
***
З Днем Тетяни привітати
Поспішаю я сьогодні,
Усіх благ вам побажати
І здоров’ячка безодню.
Успіхів, достатку, ласки,
Миру, радості, добра,
Світлих днів, немов у казці,
Вірних друзів і тепла!
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