С Татьяниным днем: искренние поздравления для именинниц

В этом году все именины в церковном календаре получили новые даты, ведь Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь окончательно перешли на новоюлианский календарь. Теперь почти все религиозные праздники украинцы отмечают на 13 дней раньше. Так день Татьяны Римской перешел с 25 на 12 января.

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А значит, сегодня наступает пора поздравить любимых и родных Татьян. OBOZ.UA публикует теплые и искренние поздравительные слова и открытки, которые вы можете отправить нынешним именинницам. Выбирайте сердцем.

Поздравляем с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет рядом с тобой в минуты радости и печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться он вместе с тобой будет радоваться.

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Дорогая моя сестричка. От всей души хочу поздравить тебя с Татьяниным днем. Сегодня твой праздник, День твоего ангела. Я хочу пожелать тебе счастья, радости и отличного настроения каждый день. Пусть удача сопровождает тебя всегда, а несчастья обходят стороной. С праздником тебя!

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В День ангела хочу пожелать тебе, Таня, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы всегда сопровождалась удача, процветание и успех.

Таня, поздравляю тебя, солнышко, с именинами! Будь всегда такой же жизнерадостной и обаятельной, как сейчас. Желаю тебе большого успеха в жизни, светлого пути и хороших друзей! Пусть у тебя будет веселый блеск в глазах и много планов на будущее.

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Дорогая Таня, я так горжусь, что у меня есть сестра с этим именем. Ведь это отличный повод отпраздновать этот день вместе со мной. С праздником, огромного счастья во всех делах!

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З днем Тетяни шлю вітання!

Хай здійсняться всі бажання.

Хай казковим буде вечір,

Хай буде повним щастя глечик.

Бажаю днів не марнувати,

Спішити жити і кохати.

За мрією сміливо йти

І легко досягти мети.

З днем Тетяни, моя люба,

Від душі тебе вітаю!

Миру, злагоди і щастя,

Таня, я тобі бажаю.

Хай свята веде тихенько

До великої удачі,

Допоможе хай завжди

Вирішить усі задачі.

***

З днем ангела, Танюша, Таня!

Ти — неймовірна, як завжди.

І мої щирі привітання

У день святковий цей прийми.

Щоб тіло ніжилось від ласки,

А вуха — від приємних слів.

Щоб друзі не вдягали маски,

І щоб не було ворогів.

Сьогодні твої іменини, Тетянко!

Бажаю в душі лиш веселих пісень,

Щоб ти посміхалася кожного ранку,

Щоб був повен радощів кожен твій день!

Нехай береже тебе янголятко

Від різних невдач та лихої біди!

Бажаю здоров’я, кохання, достатку,

І щоб усі мрії здійснялись завжди!

***

З Днем Тетяни привітати

Поспішаю я сьогодні,

Усіх благ вам побажати

І здоров’ячка безодню.

Успіхів, достатку, ласки,

Миру, радості, добра,

Світлих днів, немов у казці,

Вірних друзів і тепла!

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