Когда Благовещение в 2024 году: новая дата

Третьим по важности праздником в христианском календаре после Пасхи и Рождества является Благовещение. Как и большинство религиозных праздников, после перехода ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь оно изменило дату.

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OBOZ.UA рассказывает, когда в 2024 году празднуется Благовещение. А также об истории и традициях этого важного христианского праздника.

Что такое Благовещение и когда его празднуют

Благовещение Господне посвящено событию, описанному в Евангелии от Луки. Тогда архангел Гавриил явился Деве Марии, чтобы известить, что скоро она родит Сына Божия. Новость сначала испугала девушку, ведь даже в браке с Иосифом она сохраняла девственность ради служения богу, но она смиренно приняла свою судьбу.

Название праздника происходит от фразы "Благая весть". Он является символ надежды на искупление грехов человечества через жертву Спасителя.

По традиции Благовещение празднуют за 9 месяцев до Рождества. Так что после принятия в Украине нового церковного календаря праздник выпадает на 25 марта.

Значение праздника Благовещения

В православной традиции это торжество входит в список двунадесятых праздников – самых больших во всем церковном календаре. Считается, что молитвы в этот день имеют наибольшую силу. Также на праздник нельзя делать никакой работы – весь день нужно посвятить очищению души и радости.

Благовещение почти всегда выпадает на период Великого поста, но на этот праздник требования ослабляются. Верующие могут позволить себе рыбу, масло и вино.

Очень важно провести праздничный день в хорошем настроении и размышлениях о духовном. Приветствуется примирение людей между собой, поэтому на Благовещение можно извиняться за свои проступки и прощать обидчиков. Вместо этого строго запрещено ссориться, сердиться и ругать друг друга.

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