С Сочельником: хорошие поздравления для самых близких
6 января по старому стилю празднуют Сочельник. С переходом на новоюлианский календарь Рождество начали отмечать 25 декабря, а Сочельник соответственно – 24. Традиционно в Рождественский вечер готовят кутью и 12 постных блюд.
Для тех, кто праздновал Сочельник 24 декабря, 6 января наступает один из важнейших христианских праздников – Крещение. OBOZ.UA собрал лучшие поздравления для самых родных.
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Святий вечір на поріг –
Світлого Різдва для всіх!
Хай мир в хату завітає,
з тим, що серце забажає!
Хай рікою щастя ллється,
хай добро в сім’ї ведеться!
Хай між вами згода буде,
Хай Ісус вас не забуде!
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Пусть Сочельник принесет в ваш дом мир, добро, любовь и счастье. Пусть жизнь будет наполнена семейным уютом, радостными улыбками и искренними молитвами. Пусть в вашей жизни всегда будет место любви, радости, надежды и веры. Пусть Господь оберегает вас от бед.
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Під обрусом – сіно,
На обрусі – свічка,
На всю хату пахне
Свіжа паляничка.
На втіху дорослим,
На радість малечі
Йде до нас у гості
Святий добрий вечір!
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Покличе усіх до святої вечері –
Колядка весела вже стукає у двері,
Звіщає повсюди добру новину,
У кожну оселю, в кожну родину,
Христос народився – радіємо щиро,
Благослови Господи Україну миром,
Дай країні розцвісти, щасливо зажити,
Дай нам Господи тебе повіки славити!
***
Із запахом узвару та куті,
Святвечір тихо входить до оселі.
Промінчики Різдвяної зорі,
Горять іскристі, золоті, веселі.
Народження Спасителя людей
Зоря яскрава з радістю віщує.
Прийшло величне свято до дверей,
Відкрийте, люди – кожен хай святкує!
***
Дванадцять страв, на покуті хлібець,
Зібралась за столом вже вся родина,
Подякувати за все, що дав Господь,
Благати, щоб в мирі квітла Україна!
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Со Святым вечером! Желаю, чтобы этот особый вечер в канун Рождества принес мир и покой вашему сердцу, наполнил дом радостью и уютом, подарил здоровье и Божью благодать.
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Пусть рождественская звезда принесет в ваш дом особый дух праздника, добра, любви и счастья. Пусть ваша жизнь никогда не будет омрачена печалью и пасмурными днями. Здоровья и мира, благополучия и веры, красоты души и взаимной любви!
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В Рождественский Сочельник искренне желаю, чтобы сбылись все добрые надежды и светлые мечты, чтобы чудесный праздник подарил великую радость, чтобы для счастливой жизни не было никаких препятствий. Пусть вместе с добрым праздником в твою жизнь уверенно шагает счастье, пусть все, что сердце загадает, непременно сбудется.
Ранее OBOZ.UA публиковал теории о том, когда действительно мог родиться Иисус и почему большинство стран празднуют Рождество 25 декабря.
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