С Сочельником: хорошие поздравления для самых близких

6 января по старому стилю празднуют Сочельник. С переходом на новоюлианский календарь Рождество начали отмечать 25 декабря, а Сочельник соответственно – 24. Традиционно в Рождественский вечер готовят кутью и 12 постных блюд.

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Для тех, кто праздновал Сочельник 24 декабря, 6 января наступает один из важнейших христианских праздников – Крещение. OBOZ.UA собрал лучшие поздравления для самых родных.

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Святий вечір на поріг –

Світлого Різдва для всіх!

Хай мир в хату завітає,

з тим, що серце забажає!

Хай рікою щастя ллється,

хай добро в сім’ї ведеться!

Хай між вами згода буде,

Хай Ісус вас не забуде!

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Пусть Сочельник принесет в ваш дом мир, добро, любовь и счастье. Пусть жизнь будет наполнена семейным уютом, радостными улыбками и искренними молитвами. Пусть в вашей жизни всегда будет место любви, радости, надежды и веры. Пусть Господь оберегает вас от бед.

***

Під обрусом – сіно,

На обрусі – свічка,

На всю хату пахне

Свіжа паляничка.

На втіху дорослим,

На радість малечі

Йде до нас у гості

Святий добрий вечір!

***

Покличе усіх до святої вечері –

Колядка весела вже стукає у двері,

Звіщає повсюди добру новину,

У кожну оселю, в кожну родину,

Христос народився – радіємо щиро,

Благослови Господи Україну миром,

Дай країні розцвісти, щасливо зажити,

Дай нам Господи тебе повіки славити!

***

Із запахом узвару та куті,

Святвечір тихо входить до оселі.

Промінчики Різдвяної зорі,

Горять іскристі, золоті, веселі.

Народження Спасителя людей

Зоря яскрава з радістю віщує.

Прийшло величне свято до дверей,

Відкрийте, люди – кожен хай святкує!

***

Дванадцять страв, на покуті хлібець,

Зібралась за столом вже вся родина,

Подякувати за все, що дав Господь,

Благати, щоб в мирі квітла Україна!

***

Со Святым вечером! Желаю, чтобы этот особый вечер в канун Рождества принес мир и покой вашему сердцу, наполнил дом радостью и уютом, подарил здоровье и Божью благодать.

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Пусть рождественская звезда принесет в ваш дом особый дух праздника, добра, любви и счастья. Пусть ваша жизнь никогда не будет омрачена печалью и пасмурными днями. Здоровья и мира, благополучия и веры, красоты души и взаимной любви!

***

В Рождественский Сочельник искренне желаю, чтобы сбылись все добрые надежды и светлые мечты, чтобы чудесный праздник подарил великую радость, чтобы для счастливой жизни не было никаких препятствий. Пусть вместе с добрым праздником в твою жизнь уверенно шагает счастье, пусть все, что сердце загадает, непременно сбудется.

Ранее OBOZ.UA публиковал теории о том, когда действительно мог родиться Иисус и почему большинство стран празднуют Рождество 25 декабря.

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