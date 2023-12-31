Поздравления с наступающим Новым годом-2024: лучшие картинки, открытки и пожелания
Большинство украинцев с нетерпением ждут Новый год, чтобы провести время в кругу семьи и близких. Этот праздник символизирует начало нового периода и перемен в жизни, поэтому найдите теплые слова поддержки и искренние пожелания для знакомых и друзей.
OBOZ.UA составил подборку лучших поздравлений с Новым годом. Проведите новогодние праздники в уюте и гармонии.
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Поздравление в прозе
Новий рік завжди асоціюється з казкою. Бажаємо вам казкового настрою, здоров’я і силу силенну позитивних емоцій від спілкування з друзями, від роботи, від свого захоплення, від життя. Новий рік — це завжди сподівання на краще, бажаємо, щоб вони справдилися.
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З Новим роком всіх вітаю, бажаю щирості усюди, успіху на весь рік, щедрість та щастя нехай ллються звідусіль!
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Вітаю з Новим роком! Бажаю від усієї душі великих справ та доброї вдачі, міцного здоров’я та щирої любові, неймовірного щастя та здійснення бажаної мрії, вірних друзів та веселих свят з дорогими серцю людьми.
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Бажаю відмінного святкового настрою, чарівної атмосфери, радості і добробуту в Новому році!
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Щиро вітаю з Новим роком! Нехай усі невдачі та втрати стануть лиш спогадом минулого. Нехай цей рік подарує лише щастя та добробут, у серці палає яскравий вогонь любові, а вдачі та везіння достатньо буде на весь рік.
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Щиро вітаю з Новим роком! Бажаю яскравих вражень, теплої компанії, гарного свята та неймовірних емоцій. Нехай новий рік подарує надію, натхнення та щастя!
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Вітаю з Новим роком і бажаю, щоб не було поганої погоди за вікном, щоб не було печалей на душі. Нехай рік прийдешній буде добрим і щасливим, нехай дарує радість, мир, успіх! Бажаю яскравих емоцій, величезної удачі і найбільших сил на весь майбутній рік.
Поздравление в стихах
Щоб у 2024-му Вам таланило,
І в житті, щоб не сніжило,
Щоб цей рік почався вдало,
І прибутків більше стало!
Щоб омріяне збулося,
В хаті золото велося!
Криві стежки всі минали,
В справах успіх тільки мали!
Хай рік цей щедро Вас частує,
Щастя й радість Вам дарує!
***
Летить Дракон на всіх вітрах,
Парить в повітрі наче птах,
Темні хмари розганяє,
Сонцю стежку прокладає!
Сяйво землю освітило
Щоб в Новому всім щастило!
***
На порозі Новий рік,
З чим вас і вітаю,
І достатку вам повік
Щиро побажаю!
Миру, радості, добра
Зичу вашій хаті.
Щоб здорові всі були,
Мудрі і багаті!
***
Новий рік – чудове свято!
Хочу вас з ним привітати.
Щастя вам, добра, достатку,
Вертіти часу коліщатко
Туди, куди вам заманулось,
Щоб все, що захотіли, збулось,
Де біди всі згорять дотла.
Кохання вам, краси й тепла!
***
Новорічні святкування,
Ввечері будуть гуляння,
Дракончика будем зустрічати,
І гостинно пригощати,
Хай зелене драконя,
Щастя Вам несе щодня,
Хай він Вас оберігає,
Й доходи прибавляє!
***
З Новим роком, з новим щастям,
Обминають дім нещастя.
Щоб добро, любов і сміх,
Не лишали вас усіх!
Ранее OBOZ.UA публиковал полезные и символические варианты, что подарить родителям на Новый год.
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