Поздравления с наступающим Новым годом-2024: лучшие картинки, открытки и пожелания

Большинство украинцев с нетерпением ждут Новый год, чтобы провести время в кругу семьи и близких. Этот праздник символизирует начало нового периода и перемен в жизни, поэтому найдите теплые слова поддержки и искренние пожелания для знакомых и друзей.

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OBOZ.UA составил подборку лучших поздравлений с Новым годом. Проведите новогодние праздники в уюте и гармонии.

Поздравление в прозе

Новий рік завжди асоціюється з казкою. Бажаємо вам казкового настрою, здоров’я і силу силенну позитивних емоцій від спілкування з друзями, від роботи, від свого захоплення, від життя. Новий рік — це завжди сподівання на краще, бажаємо, щоб вони справдилися.

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З Новим роком всіх вітаю, бажаю щирості усюди, успіху на весь рік, щедрість та щастя нехай ллються звідусіль!

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Вітаю з Новим роком! Бажаю від усієї душі великих справ та доброї вдачі, міцного здоров’я та щирої любові, неймовірного щастя та здійснення бажаної мрії, вірних друзів та веселих свят з дорогими серцю людьми.

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Бажаю відмінного святкового настрою, чарівної атмосфери, радості і добробуту в Новому році!

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Щиро вітаю з Новим роком! Нехай усі невдачі та втрати стануть лиш спогадом минулого. Нехай цей рік подарує лише щастя та добробут, у серці палає яскравий вогонь любові, а вдачі та везіння достатньо буде на весь рік.

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Щиро вітаю з Новим роком! Бажаю яскравих вражень, теплої компанії, гарного свята та неймовірних емоцій. Нехай новий рік подарує надію, натхнення та щастя!

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Вітаю з Новим роком і бажаю, щоб не було поганої погоди за вікном, щоб не було печалей на душі. Нехай рік прийдешній буде добрим і щасливим, нехай дарує радість, мир, успіх! Бажаю яскравих емоцій, величезної удачі і найбільших сил на весь майбутній рік.

Поздравление в стихах

Щоб у 2024-му Вам таланило,

І в житті, щоб не сніжило,

Щоб цей рік почався вдало,

І прибутків більше стало!

Щоб омріяне збулося,

В хаті золото велося!

Криві стежки всі минали,

В справах успіх тільки мали!

Хай рік цей щедро Вас частує,

Щастя й радість Вам дарує!

***

Летить Дракон на всіх вітрах,

Парить в повітрі наче птах,

Темні хмари розганяє,

Сонцю стежку прокладає!

Сяйво землю освітило

Щоб в Новому всім щастило!

***

На порозі Новий рік,

З чим вас і вітаю,

І достатку вам повік

Щиро побажаю!

Миру, радості, добра

Зичу вашій хаті.

Щоб здорові всі були,

Мудрі і багаті!

***

Новий рік – чудове свято!

Хочу вас з ним привітати.

Щастя вам, добра, достатку,

Вертіти часу коліщатко

Туди, куди вам заманулось,

Щоб все, що захотіли, збулось,

Де біди всі згорять дотла.

Кохання вам, краси й тепла!

***

Новорічні святкування,

Ввечері будуть гуляння,

Дракончика будем зустрічати,

І гостинно пригощати,

Хай зелене драконя,

Щастя Вам несе щодня,

Хай він Вас оберігає,

Й доходи прибавляє!

***

З Новим роком, з новим щастям,

Обминають дім нещастя.

Щоб добро, любов і сміх,

Не лишали вас усіх!

Ранее OBOZ.UA публиковал полезные и символические варианты, что подарить родителям на Новый год.

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