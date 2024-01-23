Когда празднуют Благовещение в 2024 году: новая дата

Благовещение Пресвятой Богородицы христиане считают третьим самым важным праздником после Рождества и Пасхи. С переходом на новоюлианский календарь даты церковных праздников сместились на 13 дней, поэтому в 2024 году православные верующие будут отмечать Благовещение 25 марта.

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Праздник связан с доброй вестью о непорочном зачатии Девы Марии. Об истории праздника и основных традициях – читайте в материале OBOZ.UA.

Как возник праздник и почему изменилась дата

По событиям из Нового Завета, именно в этот день архангел Гавриил возвестил Деву Марию о благой вести – вскоре она родит Спасителя человечества.

Благовещение традиционно празднуют перед Пасхой, но с датой Пасхи оно не связано. По старому стилю праздник отмечали 7 апреля. Так как Рождество по новому календарю теперь празднуем 25 декабря, то и дата Благовещения сместилась. Теперь оно приходится на 25 марта.

Благовещение – это напоминание о том, что Иисус пришел в этот мир, чтобы искупить грехи человечества и даровать спасение.

Традиции на Благовещения

Традиционно на Благовещение продолжается Пасхальный пост, и верующие воздерживаются от употребления мясных, молочных блюд и яиц. Однако на большие праздники разрешается ослабление ограничений. Людям, соблюдающим пост, позволяют добавить в рацион рыбу, морепродукты, горячие блюда с маслом и запить трапезу вином. Важно помнить, что пост – это прежде всего не об ограничениях в пище, а о духовном очищении.

Благовещение – большой праздник, поэтому лучше отложить все дела, пойти в храм или просто помолиться дома.

Не стоит в этот день заниматься тяжелым физическим трудом, рукоделием, уборкой или огородными работами. По возможности следует помочь нуждающимся.

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