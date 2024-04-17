Когда День женщин-мироносиц в 2024 году: как празднуют и определяют дату

День женщин-мироносиц – переходный праздник, дата которого привязана к Пасхе. Традиционно день мироносиц выпадает на второе воскресенье после Воскресения Христова.

Поскольку в 2024 году Пасха приходится на 5 мая, чествовать память мироносиц в этом году следует 19 мая. О традициях и верованиях этого дня – читайте в материале OBOZ.UA.

История женщин-мироносиц

По библейским преданиям женщины-мироносицы посвятили свою жизнь служению Иисусу Христу. В Писании упоминается семь имен женщин-мироносиц, однако их было гораздо больше.

Самой известной мироносицей является Мария Магдалина. Согласно преданию, женщина не вела праведную жизнь до встречи с Иисусом и была одержима бесами, которых Христос из нее изгнал. Мария отличалась верой и преданностью. О ней есть много рассказов в Евангелии. Женщина присутствовала в Сионском храме, когда на апостолов сошел Святой Дух. Также она занималась проповедничеством, в частности, в Италии и Малой Азии.

Мария Клеопова была матерью Матфея, который впоследствии написал одно из Евангелий. Мироносицами также были Мария и Марфа – родные сестры Лазаря, которого Иисус воскресил (отсюда и праздник Лазарева суббота).

Женщины-мироносицы отреклись от своего прошлого и последовали за Иисусом как за Учителем. Они были рядом в момент распятия, поддерживая Богородицу. Позже мироносицы сопровождали тело Иисуса в гробницу. В то время, когда апостолы боялись, что их будут преследовать за исповедание христианства, женщины остались верными и никогда не отрекались от Христа.

В Новом Завете сказано, что на третий день после распятия Мария Магдалина, Марфа и ее сестра Мария, Саломия, Мария Клеопова, Сусанна и Иоанна пришли к телу Иисуса Христа, принеся с собой миро. Однако гроб оказался пустым, ведь Христос воскрес.

Значение слова "мироносицы"

Миро – это ароматическое масло, которое им по древней еврейской традиции смазывали тело отошедшего в засветы. В дословном смысле мироносицы – женщины, которые принесли миро для проведения похоронного ритуала.

Когда женщины хотели совершить обряд миропомазания, к ним явился ангел, сказав: "Что ищете живого среди мертвых? Он воскрес, как и обещал".

Пасхальное поздравление "Христос Воскрес!" впервые сказала именно Мария Магдалина, которая пришла к апостолам и сообщила им о воскресении Спасителя.

Традиции праздника

Издавна верующие поздравляли в этот день всех женщин и девушек и дарили им цветы.

В народе также существовал праздник "бабині братчини". Мужчин не подпускали даже к подготовке к празднованию. Для стола женщины обходили хозяйства и собирали куриные яйца, а основным блюдом считался омлет.

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