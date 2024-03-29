Католическая Пасха-2024: в чем отличие, традиции и запреты праздника

Уже в это воскресенье христиане западного обряда – в частности католики и протестанты – будут отмечать Пасху, самый большой праздник в церковном календаре. При этом христианам восточного обряда – православным и греко-католикам – ждать праздника еще больше месяца.

Но откуда возникло такое расхождение? OBOZ.UA разбирался в этом вопросе. А также рассказывает о некоторых традициях празднования Пасхи, общих для разных ветвей христианства.

Как определяется дата Пасхи

Во всех ветвях христианства Пасха является переходным праздником и ежегодно отмечается в иную дату. Исчисляется она от первого воскресенья после полнолуния, наступающего не ранее дня условного весеннего равноденствия 21 марта. Но формула вычисления отличается для церквей, живущих по разным календарям.

Так, в 1582 году христиане западного обряда по приказу папы Григория XIII перешли на новый календарь – григорианский. В нем все даты сместились на 13 дней назад. Восточные христианские церкви продолжили жить по юлианскому. И с тех пор даты отмечания праздников разошлись. Так католики столетиями праздновали Рождество 25 декабря, а православные – 7 января.

Однако с 1 сентября 2023 Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церкви перешли на новый календарь, синхронизировав большинство праздников с католиками. Не значит ли это, что и Пасха у них теперь должна наступать одновременно?

На самом деле нет. Ведь ПЦУ и УГКЦ перешли не на григорианский, а на новоюлианский календарь. Его ключевое отличие как раз и заключается в методе исчисления даты Пасхи. Именно поэтому расхождение сохранилось. Таким образом, в этом году западные христиане будут праздновать Пасху 31 марта, а восточные - 5 мая. Зато в следующем году все христиане будут веселиться одновременно – 20 апреля. Такие совпадения встречаются раз в несколько лет.

Общие традиции Пасхи

Оба течения христианства считают Пасху – величайшим религиозным праздником года. У православных она даже не входит в список двунадесятых праздников, ведь считается "праздником праздников", который нельзя сравнивать по важности с любым другим.

Перед Пасхой верующие несколько недель постятся, а за семь дней у них начинается Страстная неделя в память о страданиях Иисуса Христа. В пасхальную ночь во всех церквях проходит специальная торжественная служба, кульминацией которой является произнесение священником фразы "Христос воскрес", символизирующей победу жизни над смертью.

Утром праздник встречают в семейном кругу специальной трапезой с мясными блюдами, пасхальным хлебом (кулич) и крашеными яйцами, которая завершает собой пост. Несмотря на то, что Пасха является однодневным праздником, торжества продолжаются еще несколько дней спустя.

В сам праздник строго запрещено работать. По церковной традиции следует в эти весенние дни всю душу посвятить радости по поводу воскресения Иисуса и прославлению силы бога, который даровал жизнь и простил человечеству грехи.

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