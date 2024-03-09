Могут ли католики и православные перейти на единое празднование Пасхи: церковь дала объяснение

Пасха – это переходный христианский праздник, то есть его дата ежегодно меняется. Так, в 2024 году православные христиане будут праздновать Пасху 5 мая, а христиане западного обряда – 31 марта.

Такая разница обусловлена тем, что католики и православные христиане используют разную Пасхалию. О том могут ли христиане восточного и западного обряда перейти на единое празднование Пасхи изданию OBOZ.UA сообщила пресс-служба Киевской патриархии.

Пасха, в христианской традиции, является праздником Воскресения Христа. Еще в 325 году на Первом Вселенском соборе было принято обязательное решение для всей христианской Церкви, что Пасху следует праздновать всегда в воскресный день и после еврейской Пасхи. Этот праздник должен отмечаться в первое воскресенье после полнолуния, наступающего после весеннего равноденствия, не ранее 4 апреля (по старому стилю, 21 марта).

Также, на одном из Поместных Соборов в четвертом веке было принято правило, согласно которому Воскресение Христово не должно праздноваться перед или вместе с иудейской Пасхой во избежание противоречий со Священным Писанием. Но католики не соблюдают это правило, и иногда Воскресение Христово у них совпадает с иудейской Пасхой, в частности, так было в 2013 году.

Все православные христиане исчисляют дату Пасхи, используя единый старый юлианский календарь. Согласно ему, дата празднования Пасхи может варьироваться с 4 апреля (21 марта по старому стилю) до 8 мая (25 апреля по старому стилю). В Католической Церкви дату Пасхалии определяют по григорианскому календарю, поэтому Пасха у католиков обычно отмечается раньше, чем у православных.

Итак, есть такие отличия в праздновании Пасхи у православных и католиков:

1) православные пользуются юлианским календарем, а католики – григорианским;

2) православные никогда не празднуют Воскресение Христово перед и вместе с иудейской Пасхой.

Однако иногда праздник Пасхи может совпасть для православных и католиков в один день, как это будет в 2025 и 2028 годах.

Как отметили в Киевской патриархии, вопрос о возможности полного объединения празднования Пасхи между православными и католиками зависит от единства христиан и является предметом богословских дискуссий в Церкви.

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