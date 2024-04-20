Как сделать космические крашанки: простой пасхальный лайфхак

Пасха – светлый весенний праздник, который принято отмечать в кругу родных и близких. После Великого поста, когда верующие отказываются от мяса, яиц и молочных продуктов, в пасхальное утро все собираются за праздничным столом, чтобы разговеться.

Пасхи, крашанки и писанки являются неотъемлемыми атрибутами праздника. В сети набирает популярность интересный лайфхак с космическим дизайном пасхальных яиц. Попробуйте простой рецепт, результат которого точно удивит близких и придаст яркости праздничному столу.

Необходимые ингредиенты:

сода – 1 столовая ложка;

вода – 1,5-2 чайные ложки;

красители;

уксус (обычный столовый 9%) – 40-50 мл.

Пошаговая инструкция

Вам понадобится металлическая форма для выпечки с ячейками. Следует насыпать в каждую емкость по 1 столовой ложке соды, добавить воды и тщательно перемешать. К соде и воде добавляем несколько капель гелевого красителя – и снова хорошо перемешиваем. Возьмите стакан, положите в него охлажденное сваренное яйцо и с помощью кисточки нанесите смесь. Налейте немного уксуса на яйцо, чтобы лишние красители и компоненты смылись. Вы получите отличную космическую крашанку. Отложите пасхальные яйца, чтобы поверхность немного подсохла, а затем слегка просушите бумажным полотенцем.

Кстати, OBOZ.UA публиковал три простейших способа покрасить пасхальные яйца.

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