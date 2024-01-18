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Именины в феврале-2024: как изменились даты празднования
С переходом на новоюлианский календарь на 13 дней сместились и даты всех церковных праздников. Например, Сретение, один из главных христианских праздников, верующие будут отмечать не 15, а 2 февраля.
Также сместились и традиционные даты именин. OBOZ.UA рассказывает, кто и когда будет праздновать день ангела в феврале-2024.
Кто будет праздновать именины в феврале-2024
- 1 февраля: Василий, Николай, Петр, Семен, Тимофей
- 2 февраля: Василий
- 3 февраля: Анна, Василий, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен, Тимофей
- 4 февраля: Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Иван, Екатерина, Кирилл, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Федор, Юрий
- 5 февраля: Антон, Василиса, Макар, Михаил, Александра
- 6 февраля: Анатолий, Василий, Дмитрий, Иван, Максим, Мария, Александр, Кристина
- 7 февраля: Александр, Алексей, Петр
- 8 февраля: Андрей, Александр, Петр, Семен, Сергей, Степан, Федор
- 9 февраля: Василий, Геннадий, Иван
- 10 февраля: Анна, Антон, Аркадий, Валентина, Василий, Галина, Григорий, Иван
- 11 февраля: Всеволод, Дмитрий
- 12 февраля: Антон, Евгений, Мария, Алексей
- 13 февраля: Анна, Василий, Вера, Владимир, Евгений, Зоя, Иван, Ирина, Михаил, Николай, Павел, Светлана, Тимофей
- 14 февраля: Кирилл, Георгий, Константин, Михаил.
- 15 февраля: Иван, Михаил, Николай, Алексей, Павел, Петр, Семен, София
- 16 февраля: Даниил, Иеремия, Илия, Макар, Павел, Самуил, Юлиан.
- 17 февраля: Михаил, Николай, Павел, Роман, Теодор, Федор, Анна, Марианна, Мария.
- 18 февраля: Василий, Виктор, Владимир, Кузьма, Лев, Павел
- 19 февраля: Архип, Богдан, Дмитрий, Евгений, Макар, Максим, Никита, Теодор, Федор
- 20 февраля: Антон, Афанасий, Василий, Давид, Денис, Иван, Игнат, Лев, Леонтий, Лука, Николай, Савва, Сергей, Теодор, Тихон, Федор, Филипп, Фома, Ян, Ярослав
- 21 февраля: Георгий, Григорий, Даниил, Егор, Захар, Иван, Константин, Александр, Остап, Павел, Тимофей, Ян, Ольга
- 22 февраля: Андрей, Афанасий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Иван, Иосиф, Михаил, Николай, Сергей, Степан, Теодор, Федор, Филипп, Ян, Орина, Варвара, Елизавета, Ирина, Прасковья
- 23 февраля: Демьян, Иван, Клим, Кузьма, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Сергей, Ян, Матрона
- 24 февраля: Иван, Илларион, Ян
- 25 февраля: Антон, Евгений, Александр, Тарас, Теодор, Федор
- 26 февраля: Иван, Николай, Петр, Севастьян, Сергей, Ян, Анна
- 27 марта: Макар, Михаил, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан, Яков.
- 28 февраля: Арсений, Василий, Нестор, Николай, Симон, Кира, Марина.
- 29 февраля: Антон, Василий, Вениамин, Иван, Кассиян, Михаил, Нестор, Александр, Петр, Ян, Александра, Анна, Антонина, Дарья, Евдокия, Матрена, Надежда, Ольга.
Ранее OBOZ.UA рассказывал об истории Сретения и основных традициях праздника.
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