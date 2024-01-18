Именины в феврале-2024: как изменились даты празднования

С переходом на новоюлианский календарь на 13 дней сместились и даты всех церковных праздников. Например, Сретение, один из главных христианских праздников, верующие будут отмечать не 15, а 2 февраля.

Видео дня

Также сместились и традиционные даты именин. OBOZ.UA рассказывает, кто и когда будет праздновать день ангела в феврале-2024.

Кто будет праздновать именины в феврале-2024

1 февраля: Василий, Николай, Петр, Семен, Тимофей

Василий, Николай, Петр, Семен, Тимофей 2 февраля: Василий

Василий 3 февраля: Анна, Василий, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен, Тимофей

Анна, Василий, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен, Тимофей 4 февраля: Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Иван, Екатерина, Кирилл, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Федор, Юрий

5 февраля: Антон, Василиса, Макар, Михаил, Александра

Антон, Василиса, Макар, Михаил, Александра 6 февраля: Анатолий, Василий, Дмитрий, Иван, Максим, Мария, Александр, Кристина

Анатолий, Василий, Дмитрий, Иван, Максим, Мария, Александр, Кристина 7 февраля: Александр, Алексей, Петр

Александр, Алексей, Петр 8 февраля: Андрей, Александр, Петр, Семен, Сергей, Степан, Федор

Андрей, Александр, Петр, Семен, Сергей, Степан, Федор 9 февраля: Василий, Геннадий, Иван

Василий, Геннадий, Иван 10 февраля: Анна, Антон, Аркадий, Валентина, Василий, Галина, Григорий, Иван

Анна, Антон, Аркадий, Валентина, Василий, Галина, Григорий, Иван 11 февраля: Всеволод, Дмитрий

Всеволод, Дмитрий 12 февраля: Антон, Евгений, Мария, Алексей

13 февраля: Анна, Василий, Вера, Владимир, Евгений, Зоя, Иван, Ирина, Михаил, Николай, Павел, Светлана, Тимофей

Анна, Василий, Вера, Владимир, Евгений, Зоя, Иван, Ирина, Михаил, Николай, Павел, Светлана, Тимофей 14 февраля: Кирилл, Георгий, Константин, Михаил.

Кирилл, Георгий, Константин, Михаил. 15 февраля: Иван, Михаил, Николай, Алексей, Павел, Петр, Семен, София

Иван, Михаил, Николай, Алексей, Павел, Петр, Семен, София 16 февраля: Даниил, Иеремия, Илия, Макар, Павел, Самуил, Юлиан.

Даниил, Иеремия, Илия, Макар, Павел, Самуил, Юлиан. 17 февраля: Михаил, Николай, Павел, Роман, Теодор, Федор, Анна, Марианна, Мария.

Михаил, Николай, Павел, Роман, Теодор, Федор, Анна, Марианна, Мария. 18 февраля: Василий, Виктор, Владимир, Кузьма, Лев, Павел

19 февраля: Архип, Богдан, Дмитрий, Евгений, Макар, Максим, Никита, Теодор, Федор

Архип, Богдан, Дмитрий, Евгений, Макар, Максим, Никита, Теодор, Федор 20 февраля: Антон, Афанасий, Василий, Давид, Денис, Иван, Игнат, Лев, Леонтий, Лука, Николай, Савва, Сергей, Теодор, Тихон, Федор, Филипп, Фома, Ян, Ярослав

Антон, Афанасий, Василий, Давид, Денис, Иван, Игнат, Лев, Леонтий, Лука, Николай, Савва, Сергей, Теодор, Тихон, Федор, Филипп, Фома, Ян, Ярослав 21 февраля: Георгий, Григорий, Даниил, Егор, Захар, Иван, Константин, Александр, Остап, Павел, Тимофей, Ян, Ольга

Георгий, Григорий, Даниил, Егор, Захар, Иван, Константин, Александр, Остап, Павел, Тимофей, Ян, Ольга 22 февраля: Андрей, Афанасий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Иван, Иосиф, Михаил, Николай, Сергей, Степан, Теодор, Федор, Филипп, Ян, Орина, Варвара, Елизавета, Ирина, Прасковья

23 февраля: Демьян, Иван, Клим, Кузьма, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Сергей, Ян, Матрона

Демьян, Иван, Клим, Кузьма, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Сергей, Ян, Матрона 24 февраля: Иван, Илларион, Ян

Иван, Илларион, Ян 25 февраля: Антон, Евгений, Александр, Тарас, Теодор, Федор

Антон, Евгений, Александр, Тарас, Теодор, Федор 26 февраля: Иван, Николай, Петр, Севастьян, Сергей, Ян, Анна

Иван, Николай, Петр, Севастьян, Сергей, Ян, Анна 27 марта: Макар, Михаил, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан, Яков.

Макар, Михаил, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан, Яков. 28 февраля: Арсений, Василий, Нестор, Николай, Симон, Кира, Марина.

Арсений, Василий, Нестор, Николай, Симон, Кира, Марина. 29 февраля: Антон, Василий, Вениамин, Иван, Кассиян, Михаил, Нестор, Александр, Петр, Ян, Александра, Анна, Антонина, Дарья, Евдокия, Матрена, Надежда, Ольга.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об истории Сретения и основных традициях праздника.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.