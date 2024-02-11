Что подарить любимой на День святого Валентина: идеальные варианты на разный бюджет

Относиться ко Дню святого Валентина можно по-разному, но согласитесь – любой женщине будет приятно получить какой-нибудь сувенир к празднику в знак чувств к ней. И не обязательно тратить последние деньги на бриллианты. Как и не следует отделываться обычной коробкой шоколада.

Для тех, кто ищет интересных и небанальных идей, OBOZ.UA собрал вариант подарков на разный кошелек. Они обрадуют и любимую девушку, и обожаемую жену.

Самодельные подарки

В вещи, которые вы производите своими руками, вы вкладываете частицу своей души. К тому же, как правило, они стоят недорого. Вот какие предметы можно изготовить быстро и поразить ими любимую.

Коробка домашних сладостей

Один или два кондитерских мастеркласса, красивая коробка и лента – вот и все, что вам понадобится, чтобы подарить ей уникальные сладости. Постарайтесь делать конфеты или печенье с ее любимыми вкусами. Это точно будет лучше купленной в последний момент шоколадки.

Самодельная цветочная композиция

Здесь вам опять же понадобится помощь профессионала, который научит вас не просто сочинять букеты, а делать из цветов настоящие композиции. Такие мастер-классы тоже существуют. Результатом может стать композиция в виде сердечка, от которой ваша возлюбленная будет точно в восторге.

Любые предметы в форме сердечка

Вспомните, чем вы любили заниматься в детстве и что у вас хорошо получалось. Работа с металлом или деревом, возможно, плетение из лозы или что-либо подобное. Используйте свои умения, чтобы сделать какую-нибудь приятную безделушку. Еще и в форме сердца, раз праздник обязывает. Это может быть набор подставок под горячее, чаша для мелких предметов, расписанные подсвечники, крючки или подвесы, прихваты для кухни или брелок для ключей. Если вы уверены в себе, запишитесь в гончарную мастерскую и сделайте чашку или тарелку или нарисуйте картину.

Натуральное мыло

Хорошо сделанное натуральное мыло – желанный косметический подарок. А если вы еще и сделаете его самостоятельно, вложив какое-то особое значение в аромат, который для него выберете – кто против этого устоит? Также можно изготовить самодельную бомбу для ванны.

Завтрак

В конце концов вы можете просто проснуться раньше и приготовить для нее изысканный завтрак. Это тоже будет очень и очень романтично.

Недорогие подарки

Если ваш бюджет на празднование ограничен или вы просто не планируете больших трат, это не значит, что стоит отказываться от удовольствий вообще. Предлагаем несколько идей, с которыми вы впишетесь в пару сотен гривен.

Вино и закуска к нему

Не стоит пытаться в этот вечер попасть в ресторан – скорее всего, все столики будут забронированы. Лучше устройте ресторан дома. Ужин при свечах с изысканным вином и деликатесным сыром – чем не отличная идея?

Набор для ванной

Пена для ванны, пушистая мочалка, несколько бомб, скраб для тела – соберите особую подарочную коробку для любимой, которая обожает нежиться в теплой воде. А кто не любит? Для оригинальности можно добавить несколько красивых свечей. Если ваш бюджет не столь ограничен, приобретите к комплекту банный халат.

Бижутерия

Такие украшения носят не все, но если женщина их любит, то подобный подарок будет уместен всегда. Особенно если вы наполните его особым смыслом – придумаете к нему историю, которая будет понятна только вам двоим.

Парная посуда

Чашки или бокалы для двоих – это очень романтично. Они намекают на совместный кофе с утра или расслабленный романтический вечер при свечах с вином.

Набор для творчества

Если ваша любимая любит мастерить что-то собственноручно, инструменты или материалы для хобби точно порадуют ее. Во-первых, вы покажете ей, что интересуетесь ее увлечениями, во-вторых, всегда можно выбрать что-то такое, на чем она всегда экономила – увеличительное стекло с подсветкой для мелких работ, как вышивание или плетение бисером, органайзеры для материалов, интересные краски или качественная бумага для рисования. Главное просто поинтересоваться и вы получите целый ворох вариантов подарков на годы вперед.

Сертификат в магазин

Если вы действительно не можете ничего выбрать, подумайте, в каком магазине ваша любимая предпочитает покупать что-нибудь приятное для себя. Это могут быть косметика или духи, посуда и кухонные принадлежности, материалы для того же творчества, декор для дома. А дальше просто спросите в этом магазине, есть ли у них подарочные сертификаты и выберите что-нибудь на комфортную для себя сумму.

Дорогие подарки

Что ж, обойдемся без очевидных вещей, как ювелирные украшения, дорогая одежда или отдых. Выразить свою любовь можно и более оригинально.

Парная фотосессия

Хотите зафиксировать свои чувства – закажите фотосессию для вас двоих или всей семьи. Такой подарок потребует определенной подготовки, как выбор времени, локации и образов, а также вашего непосредственного участия во всех этапах всего процесса. Только тогда это будет приятный подарок. Ваша возлюбленная не обязана будет управлять всем действием, а сумеет получить от него наслаждение и позже порадоваться результату.

Поход в СПА

Сертификат на целый день в СПА-салон – подарок мечты для многих женщин. Если вы решитесь пойти вместе с ней, то тоже получите от этого удовольствие. К тому же это будет интересный опыт, который вас сблизит.

Гаджеты

Женщины тоже любят гаджеты. Поэтому выбрать мощный телефон, хорошие наушники или колонки для дома, геймерский ноутбук, фотокамеру или игровую консоль всегда прекрасная идея. Но постарайтесь, чтобы это не был подарок ей, которым гораздо чаще будете пользоваться вы. К гаджетам также можно отнести различную мелкую бытовую технику, не связанную с уборкой и приготовлением пищи. Это может быть кофеварка, массажер, бьюти-гаджеты, холодильник для вина и т.д.

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