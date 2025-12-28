'Хлеб Порошенко': в Херсоне три года пекут волонтерские буханки для военных и горожан

Волонтерская пекарня "Дела Общин" Херсон" уже три года в прифронтовом городе ежедневно выпекает и угощает украинских бойцов и жителей вкусным, горячим, душистым хлебом.

Об этом рассказали в "Европейской солидарности".

"Хлеб, который мы выпекаем, называют "хлебом Порошенко", потому что оборудование закупили Фонд Порошенко и "Дело Общин" сразу после освобождения нашего города – и 25 декабря 2022 года мы выпекли первый хлеб", – напомнила херсонская волонтер Оксана Погомий.

"Три года как работает наша волонтерская пекарня. Когда нас освободили от оккупации, мне позвонили из Киева и сказали: Оксана, готовься у вас будет пекарня. Петр Алексеевич думал, чем помочь Херсону и решил нам подарить оборудование. Это оборудование новое. Нам привезли огромный генератор", – отметила она.

"Этот хлеб, эта пекарня – это о заботе о людях. В Херсоне на тот момент и сейчас у нас нет ни одного хлебозавода, который бы выпекал хлеб. У нас весь хлеб привозной", – подчеркнула Погомий.

Она рассказала, что в начале власти города не давали открыть пекарню, и только приезд Порошенко и народных депутатов от "Европейской Солидарности" дал возможность разблокировать работу.

Также пекарня получила поражение от вражеского обстрела.

"Где-то года еще не было пекарни, у нас был рядом прилет. Одну печку прошило осколками. Фонд Порошенко купил нам еще одну печь. Один пароконвектор стоит около миллиона гривен, но эти средства выделили для Херсона, потому что мы нуждаемся", – говорит волонтер.

Погомий также добавила, что местные жители часто передают пекарне муку из гуманитарной помощи.

"Раньше было два пятикилограммовых пакета в одной гуманитарной посылке. Но люди не могут столько переработать и они ищут нас, чтобы передать это нам. Конечно не весь город, но большинство о нас знают и они хотят быть хоть немного причастными к доброму делу", – отметила она.

"Мы полностью автономная пекарня, мы не зависим ни от чего. Мы выпекаем хлеб и сейчас этот хлеб практически весь идет военным. Что остается, мы раздаем людям", – рассказывает волонтер.