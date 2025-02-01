ГУР МО объявило охоту на образцы техники РФ: как можно присоединиться
Главное управление разведки Министерства обороны Украины обращается к военнослужащим с призывом передавать образцы российских научно-технических изделий для анализа и создания нового украинского вооружения.
Об этом сообщили на странице в Телеграмм ведомства.
Для военных разработали программу мотивации.
Специалистам ГУР для анализа необходимы:
– элементы приборов радиоэлектронной разведки и борьбы (РЭР/РЭБ),
– образцы вражеских БПЛА,
– современные российские радиостанции,
– элементы ракет (платы, головки наведения и т.п.),
– компоненты электроники из военной техники противника и другие современные образцы вражеской техники и вооружения.
Передать образцы можно, связавшись с представителями ГУР МО Украины исключительно по этим контактам:
- Официальная почта для связи: [email protected]
- Signal: +38 096 945 53 41
- WhatsApp: +38 096 945 53 41
"ГУР имеет свои научно-исследовательские возможности, которые уже создали сотни решений для действенного усиления Сил Обороны Украины. Впрочем, враг не стоит на месте и постоянно совершенствует свое вооружение. Чтобы создавать собственное эффективное оружие, нам нужна актуальная и подробная информация о технике противника – и как можно больше", – отметил Андрей Юсов, представитель ГУР МО Украины.