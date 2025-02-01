ГУР МО объявило охоту на образцы техники РФ: как можно присоединиться

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обращается к военнослужащим с призывом передавать образцы российских научно-технических изделий для анализа и создания нового украинского вооружения.

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Об этом сообщили на странице в Телеграмм ведомства.

Для военных разработали программу мотивации.

Специалистам ГУР для анализа необходимы:

– элементы приборов радиоэлектронной разведки и борьбы (РЭР/РЭБ),

– образцы вражеских БПЛА,

– современные российские радиостанции,

– элементы ракет (платы, головки наведения и т.п.),

– компоненты электроники из военной техники противника и другие современные образцы вражеской техники и вооружения.

Передать образцы можно, связавшись с представителями ГУР МО Украины исключительно по этим контактам:

Официальная почта для связи: [email protected]

Signal: +38 096 945 53 41

WhatsApp: +38 096 945 53 41

"ГУР имеет свои научно-исследовательские возможности, которые уже создали сотни решений для действенного усиления Сил Обороны Украины. Впрочем, враг не стоит на месте и постоянно совершенствует свое вооружение. Чтобы создавать собственное эффективное оружие, нам нужна актуальная и подробная информация о технике противника – и как можно больше", – отметил Андрей Юсов, представитель ГУР МО Украины.