"Гуманность – одна из основ здорового общества": Ольга Мацько об образовании и отношении к животным

Можно ли научить гуманности так же, как математике или языку? И должна ли школа говорить с детьми не только о знаниях, но и об ответственности за тех, кто слабее и не может защитить себя сам? Для UAnimals ответ на эти вопросы давно вышел за рамки просветительских кампаний: организация разработала 14 уроков гуманного образования, которые получили одобрение МОН и могут быть интегрированы в школьную программу без дополнительной нагрузки на детей и учителей.

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О том, каким человеком должен выходить ребенок из школы, будут говорить 4 октября в Киеве на IV форуме "Освіта ДивоСвіту", который состоится в Pochayna Event Hall. Тема форума в этом году – "Искусство быть". Более 40 спикеров из сферы образования, бизнеса, культуры, науки, государственного и общественного секторов будут говорить об образовании шире, чем просто о знаниях, оценках и будущей профессии – как о среде, в которой формируются ценности и отношение к миру.

Одна из спикеров форума – руководительница департамента стратегических инициатив UAnimals Ольга Мацько. UAnimals более десяти лет работает в сфере защиты животных, а во время полномасштабной войны значительная часть работы организации сосредоточена на спасении животных, пострадавших от боевых действий. В то же время команда работает над системными изменениями – в частности, над тем, чтобы гуманное отношение к животным и ответственность за них становились частью образования детей.

Накануне форума мы поговорили с Ольгой Мацько о том, почему гуманность остается важной даже во время войны, как отношение к животным связано с ценностями общества, зачем уроки гуманного воспитания следует интегрировать в школьную программу и почему даже небольшое действие может научить ребенка тому, что он способен влиять на окружающий мир.

– Что для вас значит "оставаться человеком" на четвёртый год войны?

И почему именно через отношение к живому – к животным, к природе – вы предлагаете это воспитывать?

– UAnimals уже более 10 лет спасает животных от человеческой жестокости. Сейчас значительная часть нашей работы – это спасение животных, страдающих от войны в Украине. Мы получаем тысячи обращений от обычных людей и в то же время видим большую поддержку нашей деятельности со стороны военных. Для нас это очень показательно: гуманность всегда актуальна, даже во время войны. Животные не могут защитить себя сами, поэтому это должны делать мы, люди. Но со временем мы поняли, что недостаточно лишь бороться с последствиями – нужно менять сами причины. И здесь важно образование. Поэтому логичным продолжением нашей работы стало внедрение в украинских школах материалов и уроков, которые учат детей гуманному отношению к животным и ответственности за них.

– Вы упоминали, что у вас есть мечта, чтобы новое поколение воспринимало мир как единую взаимосвязанную систему. Что это означает на практике для ребенка, который сегодня идет в первый класс?

– Больше всего ребенок формируется именно в первые годы жизни, поэтому на нас, взрослых, лежит большая ответственность. И прежде всего – показывать собственным примером, как можно заботиться о мире вокруг. Это могут быть совсем простые вещи: вместе покормить животное на улице или вынести ему воду, поехать всей семьёй в приют или принять участие в уборке национального парка вместе с сообществом UAnimals – мы регулярно организуем такие выезды. Но важно не только действовать, но и объяснять ребенку, зачем мы это делаем. Гуманное отношение к животным развивает эмпатию, а опыт реальной помощи дарит очень важное ощущение: твои действия имеют значение. Не обязательно ждать, пока кто-то придет и что-то изменит, – на окружающий мир можно влиять своими собственными поступками.

– UAnimals разработали 14 уроков гуманного образования, которые получили одобрение МОН. Как возникла идея войти именно в школьную программу, а не ограничиваться просветительской деятельностью в соцсетях?

– На самом деле практически любую школьную тему можно подать так, чтобы ребенок вместе с основным материалом узнал что-то важное о животных, гуманном отношении к ним и ответственности. Когда мы создавали свои материалы, для нас было принципиально важно, чтобы они соответствовали действующей программе НУШ и не становились дополнительной нагрузкой ни для учителей, ни для детей. То есть они помогают раскрывать те темы, ценности и компетенции, которые и так заложены в образовательную программу, просто делают это через близкие и понятные детям примеры. И школа здесь имеет огромный потенциал, ведь именно через образование мы можем системно говорить с детьми о гуманном отношении к животным. А учителя становятся теми людьми, которые помогают эти ценности не просто обсудить, а сделать частью повседневной жизни.

– Есть ли уже первые результаты – как дети и учителя реагируют на эти уроки? Что вас больше всего удивило в отзывах?

– Наши материалы нравятся и детям, и учителям. При их создании мы привлекли опытных методологов и учли современные подходы к обучению. Для нас было важно не давать детям готовых ответов. Задания построены так, чтобы дети сами анализировали информацию, искали решения, делали выбор и могли его объяснить. Иногда эти решения вовсе не очевидны, поэтому в классе возникают дискуссии: дети обсуждают разные точки зрения, слушают друг друга, аргументируют своё мнение. В результате они не просто усваивают определённую информацию, а учатся самостоятельно мыслить и формировать собственную позицию.

– Некоторые родители считают, что жестокость по отношению к животным ребенок "сам перерастет" или что это второстепенно на фоне войны. Что вы отвечаете на такой скептицизм?

– Расскажу одну историю. Мы также проводим обучение для прокуроров и следователей и приглашаем на него различных специалистов, в том числе европейских. Один из таких экспертов, Марк Рендал, рассказывал о связи между жестоким обращением с животными и другими формами насилия. И международная, и украинская практика показывают, что жестокость по отношению к животным может быть важным маркером склонности к насильственному поведению в целом. В таких случаях почти всегда речь идет и о других преступлениях – от домашнего насилия до тяжких насильственных преступлений. Поэтому гуманное отношение к животным – это не какой-то отдельный, изолированный вопрос. Оно напрямую связано с тем, какие ценности мы формируем в обществе, как относимся к более слабым и насколько уважаем жизнь в целом. Гуманность – это одна из основ здорового общества, и воспитывать её важно с детства.

– Если после вашего выступления на форуме каждый слушатель совершит одно небольшое действие – каким бы вы хотели, чтобы оно было?

– Я бы хотела, чтобы каждый человек сделал то, к чему он сейчас готов. На самом деле не так важно, что именно это будет. Можно сделать пожертвование организации, которая спасает животных, вынести еду или воду бездомным животным, помочь со стерилизацией животного, которое живет в вашем дворе. Можно поехать в приют и помочь там или просто поделиться важным постом. Приближается зима, поэтому стоит также проверить, есть ли у кошек в вашем доме доступ к подвалам, где они могут укрыться от холода. Даже небольшое действие может стать важным первым шагом. Мы видим, насколько много дают общественное внимание и огласка: они помогают спасать животных от жестокого обращения, привлекать внимание правоохранительных органов к таким случаям, продвигать необходимые законодательные изменения и помогать животным, страдающим от войны. Поэтому для меня главное – не оставаться в стороне. Не бывает слишком малой помощи: любое действие имеет значение