Грязные кухонные шкафы будут выглядеть как новые и прекрасно пахнуть: два натуральных средства

Как бы добросовестно вы ни соблюдали гигиену на кухне, некоторые участки неизбежно будут изнашиваться быстрее других. Кухонные шкафчики, особенно те, что имеют матовое или стеклянное покрытие, часто нуждаются в протирании почти ежедневно, чтобы они выглядели наилучшим образом.

Учитывая то, что кухня является сердцем дома, когда речь идет о приготовлении пищи, неудивительно, что дверцы и ящики шкафов часто становятся жертвами отпечатков пальцев и неприглядных следов от еды. Если их оставлять в течение длительного времени, дальше их может быть чрезвычайно трудно удалить. Инфлюенсер из клининга Шантель Мила, известная под ником @mama_mila_ в TikTok, посоветовала сделать джомашнее средство.

"Попрощайтесь со стойким жиром на ваших кухонных шкафчиках. Эта смесь – одна из моих любимых, которая удаляет стойкий жир и возвращает вашим кухонным шкафчикам новый вид", – сказала она.

Как пищевая сода, так и лимонный сок хорошо известны своими мощными моющими свойствами, и в сочетании они оказываются чрезвычайно эффективными в борьбе со стойкими пятнами, оставляя после себя восхитительный свежий аромат.

Как почистить кухонные шкафы

Для безупречно чистых кухонных шкафчиков вам понадобится лишь миска и четверть стакана пищевой соды.

По словам Шантель, это – мощное средство для удаления жира без трения. Далее добавьте к смеси чайную ложку лимонного сока. Лимонная кислота помогает расщеплять грязь.

Наконец, добавьте один стакан воды и тщательно перемешайте до однородной массы. С помощью чистой ткани нанесите раствор на кухонные шкафчики широкими круговыми движениями, а затем оставьте его на пять минут, чтобы смесь могла подействовать.

Остатки лимонной воды можно вылить прямо в раковину, это поможет освежить ее и растворить любые стойкие засоры, которые могли накопиться.

По истечении времени вытрите раствор теплой влажной тряпкой, благодаря чему ваши шкафы будут выглядеть "блестящими" благодаря сочетанию лимона и пищевой соды.

