Груз на более чем 28 млн грн: Порошенко передал очередную партию дронов и техники в бригады ВСУ

Петр Порошенко передал партию дронов и техники в десяток подразделений различных родов войск. Десантники и артиллеристы, разведчики и штурмовики получили груз на сумму более 28 млн грн. В целом Фонд Порошенко вместе с ОО "Дело Общин" с начала полномасштабной войны передал на фронт помощи на 8 миллиардов гривен. Из них 7 миллиардов это личные средства семьи пятого Президента, и еще миллиард собрали волонтеры "Дела Громад".

Об этом Порошенко рассказал в соцсетях.

"Только в FPV-дроны, "Молнии", сбросы, оптоволокно и другие боевые дроны мы вложили 1,5 миллиарда. Исследования говорят, что каждая гривна наносит врагу ущерб в 100 раз больше, чем проинвестировано. То есть наши 1,5 миллиарда — это 150 миллиардов убытков армии агрессора", – отметил пятый президент.

В этот раз военные получили по своим запросам 2 экскаватора, 4 пилорамы, 100 FPV-дронов "Вырий" на оптоволокне, 100 комплексов "Молния", 24 FPV-дрона "Stark Bomber", 62 комплекса "Старлинк", 50 детекторов дронов "Аспирин", 80 генераторов, 10 зарядных станций, электронику и неизменно популярные на фронте стирально-душевые комплексы.

Петр Порошенко убежден – все ресурсы государства должны в первую очередь идти на Силы обороны. Именно поэтому "Евросолидарность" требует от власти сократить все нецелевые расходы в пользу ВСУ, а средства военного сбора направить в спецфонд на повышение денежного обеспечения военных.

"Военные ежедневно держат фронт. Но за эти годы их выплаты так и не были нормально проиндексированы. Доллар уже почти по 45, цены растут. Но денег для индексации военным, как всегда, нет. Мы пятый год говорим одну простую вещь: военный сбор должен идти военным именно туда, куда люди и думают, когда платят его с зарплаты: на тех, кто защищает Украину", – подчеркнул Порошенко.

Фракция "Европейская Солидарность" зарегистрировала соответствующие законопроекты 15177 и 15138-1, которые позволяют увеличить выплаты украинским защитникам уже со второго полугодия этого года.

"Евросолидарность" также настаивает на том, чтобы не менее 20% так называемого военного НДФЛ, которое в свое время власть изъяла из бюджетов громад, возвращали непосредственно на счета бригад.