Грозы, шквалы и подъем уровня воды: каких «сюрпризов» ожидать от погоды 18 июля. Карта

В субботу, 18 июля, преимущественно по всей территории Украины будет ясная погода. Однако днем в большинстве западных областей ожидаются грозы, в отдельных районах – град и шквалы.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр. В ГСЧС объявлен желтый уровень опасности.

Погода в Украине и Киеве 17 июля

По данным синоптиков, в большинстве западных регионов днем ожидаются умеренные, местами сильные дожди с грозами. В отдельных районах возможен град и шквалы, скорость порывов ветра достигнет 15–20 м/с.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днём +22...+27 градусов. В западных и юго-западных регионах ночью +15...+20 градусов, днем воздух прогреется до +26...+31 градусов.

В столице ночью +13...+15 градусов, днём +25...+27 градусов.

Спасатели предупреждают

В то же время в ГСЧС предупреждают, что на реках Закарпатья (вечером 18 и в течение 19–20 июля) уровень воды поднимется на 0,3–1,5 м (без угрозы негативных последствий). В местах сильных ливней возможно стремительное поднятие уровня воды на малых водотоках на 0,5–1 м с частичным подтоплением низин, особенно в населенных пунктах.

Кроме того, в горных районах объявлен желтый уровень опасности из-за возможного схода небольшого селя. В то же время, несмотря на дожди, объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности:

18–19 июля – в Житомирской, Киевской, Винницкой и Одесской областях;

18 июля – в большинстве западных областей.

Напомним, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых тёплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025–2026 годов в Киеве. Последние два месяца этой зимы были холоднее нормы, а количество осадков за эту календарную зиму составило 112 мм, что соответствует 91% климатической нормы.

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