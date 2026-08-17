Грозы, град, шквалы: украинцев предупредили об ухудшении погоды, названы даты

Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий 17 и 18 августа. В ряде областей ожидаются грозы, град и сильные порывы ветра.

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Синоптики призывают граждан быть особенно внимательными, поскольку непогода может повлиять на работу коммунальных служб и транспорта. Об этом сообщает ГСЧС.

Какая будет погода 17 августа

По прогнозу синоптиков, во второй половине дня 17 августа и до конца суток в большинстве западных и северных областей, а также в Винницкой области ожидаются грозы.

В отдельных районах возможны град и шквалы со скоростью ветра 15–20 метров в секунду.

Где будет бушевать непогода 18 августа

18 августа нестабильная погода сохранится в западных областях. В дневные часы грозы также прогнозируются в северных регионах, а также в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях.

Синоптики предупреждают, что местами возможны град и шквалы со скоростью до 20 метров в секунду.

Чем опасно ухудшение погоды

По информации Укргидрометцентра, неблагоприятные погодные условия могут затруднить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий.

Кроме того, непогода может повлиять на движение автомобильного транспорта. Украинцев призывают соблюдать правила безопасности и быть осторожными во время пребывания на улице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Прикарпатье после нескольких дней аномальной жары прошел сильный ливень. Непогода обрушилась на Ивано-Франковскую область, там из-за проливных дождей дороги превратились в реки.

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