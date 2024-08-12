Гроза будет только в одной области: синоптики дали прогноз на 12 августа

В понедельник, 12 августа, в Украине пока сохранятся комфортные погодные условия. В большинстве регионов страны без осадков, лишь в северо-восточной части местами небольшой кратковременный дождь и гроза.

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Об этом сообщает "Укргидрометцентр". Синоптики также предупреждают, что иногда возможна переменная облачность.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°С, днем 21-26°С, в южной части ночью 17-22°С, днем воздух прогреется до 31°С.

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко рассказала, что после непродолжительного похолодания в Украину снова может вернуться аномальная жара. По ее словам, уже с 12 августа столбики термометров в некоторых регионах поднимутся до +40 °С.

Напомним, во всем мире экстремальные погодные явления становятся все более распространенными. Рекордное количество осадков, убийственная жара и свирепые лесные пожары – эти погодные явления наблюдались и в прошлом, но проблема заключается в том, что они встречаются чаще и в большей степени.

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