Готовьтесь к +36! Синоптики предупредили украинцев о новой волне жары

С понедельника в Украину наступит новая волна настоящей жары. Так, в некоторых областях 28 августа столбики термометров поднимутся до отметки 36 градусов.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Но, несмотря на высокую температуру, большинство областей в понедельник накроют дожди с грозами.

Синоптики прогнозируют днем переменную облачность. Ночью дожди с грозами пройдут в северной части Украины. Днем осадки также ожидаются на остальных территориях, кроме юго-западных областей, Донбасса и Луганщины. Ожидается ветер переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

Температурные показатели ночью ожидаются в пределах 17-22 градусов, днем столбики термометров поднимутся до 31-36 градусов. В то же время в отдельных восточных областях и в Сумской области температура составит 25-30 градусов.

В Киевской области 28 августа в отдельных местах возможен кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха ночью будет в диапазоне от 17 до 22 градусов, а днем нагреется до 31-36 градусов.

В самой столице ночью температура воздуха немного снизится, опустившись до 20-22 градусов, а днем киевлян ожидает жаркая погода — 33-35 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 года наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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