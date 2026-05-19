Готовится решение о перезахоронении в Украине полковника УНР Евгения Коновальца, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит решение о перезахоронении полковника УНР Евгения Коновальца и других исторических деятелей, которые похоронены за рубежом. Государство считает это моральным долгом перед людьми, которые боролись за независимость.

Об этом глава государства сказал 19 мая в своем видеообращении, опубликованном в Telegram. Украина уже начала процесс возвращения на Родину останков председателя Организации украинских националистов Андрея Мельника и его жены Софии.

Владимир Зеленский в своем обращении подчеркнул, что украинских деятелей, похороненных в Европе, США и других странах, должны перезахоронить в Украине. Он отметил, что команда Офиса президента уже работает над этим направлением.

"Наши украинские Герои разных времен, которые защищали идею независимости, боролись ради нашего государства и похоронены в Европе, в Америке, в разных странах. Мы их возвращаем. Мы имеем возможность и моральный долг перезахоронить их здесь, в Украине, дома", – сказал Зеленский.

Историческая память

Президент отдельно упомянул полковника Евгения Коновальца, отметив, что решение о его перезахоронении сейчас готовится. Также, по словам главы государства, речь идет и о других выдающихся украинских фигурах.

Зеленский добавил, что украинское общество заслуживает сохранения настоящей исторической памяти. И, как он сказал, эта работа сейчас активно продолжается.

"Украинский народ заслуживает свою историческую память, и эту настоящую память мы укрепляем. Спасибо всем, кто нам помогает!" – заявил президент.

Жизнь и борьба Евгения Коновальца

Евгений Коновалец родился 14 июня 1891 года в селе Зашков на Львовщине в семье учителей. Учился во Львовской академической гимназии, а затем – на юридическом факультете Львовского университета, где также слушал курс истории Украины профессора Михаила Грушевского.

Еще в студенческие годы он присоединился к украинскому общественному и политическому движению. Коновалец работал в обществе "Просвита", был одним из лидеров украинского студенчества и поддерживал идею создания украинского государства.

Во время Первой мировой войны его мобилизовали в австро-венгерскую армию. В 1915 году Коновалец попал в российский плен, а после Февральской революции 1917 года прибыл в Киев, где принял участие в формировании Галицко-буковинского куреня Сечевых стрельцов. Впоследствии это подразделение стало одной из самых боеспособных частей Армии УНР.

В 1918–1919 годах Коновалец командовал Сечевыми стрельцами в боях против большевистских и деникинских войск. Он был одним из ближайших союзников Симона Петлюры и участвовал в борьбе за независимость Украинской Народной Республики.

После поражения освободительной борьбы Коновалец перешел к подпольной деятельности. В 1920 году при его участии создали Украинскую военную организацию, а в 1929 году в Вене он стал первым председателем Организации украинских националистов.

Покушение в Роттердаме

В течение нескольких лет советские спецслужбы готовили операцию по ликвидации Коновальца. Операцию контролировало руководство СССР, в частности Иосиф Сталин.

23 мая 1938 года Евгений Коновалец погиб в Роттердаме в результате взрыва. Советский агент Павел Судоплатов передал ему взрывчатку, замаскированную под коробку конфет с украинским орнаментом.

После смерти Коновальца похоронили на кладбище Кросвейк в Нидерландах. Его могилу много лет посещают украинцы и официальные делегации.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Люксембурге состоялась церемония эксгумации праха главы ОУН Андрея Мельника и его жены Софии. После завершения процедуры останки отправились в Украину.

Речь идет об одном из первых этапов масштабного процесса возвращения в Украину деятелей освободительного движения, которые были похоронены за пределами государства. Официальных дат перезахоронения пока не называли.

