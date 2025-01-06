Готовились к 'заплыву' через Днестр: пограничники задержали мужчин, собиравшихся незаконно пересечь границу. Фото, видео

На границе Украины пограничники Могилев-Подольского отряда пресекли попытку незаконного пересечения границы через реку Днестр. Военнослужащие остановили два автомобиля, в одном из которых находились четыре человека из Киевской и Харьковской областей.

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Все они были в гидрокостюмах и имели ласты и готовились к "путешествию" через реку. Об этом сообщили в ГПСУ.

Как выяснилось, пассажиры получили инструкции по социальным сетям, а водители автомобилей, работавших на организаторов переправки, были жителями Черкасской области.

Один из водителей, выполняя роль разведчика, пытался проверить безопасность маршрута, а другой перевозил людей. Во время задержания водитель-разведчик попытался скрыться, но был оперативно догнан пограничниками и привлечен к ответственности по ст. 185-10 КУоАП.

В отношении пассажиров составлены протоколы об административном правонарушении, а водителю-перевозчику объявлено подозрение по статье 332 Уголовного кодекса Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу".

Как писал OBOZ.UA, ранее в Закарпатье двое пограничников во время службы перешли через границу на территорию соседней страны и не вернулись. Суд оштрафовал инспектора Государственной пограничной службы Украины, ответственного за контроль размещения его подразделения.

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