Гортензии будут цвести до конца лета: чем их нужно поливать в июле

В июле гортензиям требуется другое удобрение, чем раньше. Они только начинают цвести, и им необходимо обеспечить питательные вещества, которые поддержат их в этот сложный период. Чтобы дольше наслаждаться их цветением, обязательно смените удобрения.

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Когда растения начинают цвести, наиболее важными питательными веществами являются те, которые помогут им формировать и поддерживать свои цветы. В июле гортензии нуждаются в удобрениях, содержащих калий и фосфор. Калий отвечает за внешний вид цветов: их размер, цвет и продолжительность цветения. Он придает растению пышный и эффектный вид. Этот элемент также помогает гортензиям поглощать воду из почвы и регулирует испарение, повышая устойчивость цветов к жаре, пишет OBOZ.UA.

Фосфор, в свою очередь, помогает растениям формировать цветочные почки. Поддерживая развитие корней, он помогает как можно быстрее обеспечить растения необходимыми питательными веществами. Скорость, с которой вода и питательные вещества поглощаются из почвы, определяет здоровье растения.

Неправильно обеспечивать гортензии большим количеством азота в период цветения. Это заставляет растение сосредоточиться на развитии новых побегов и листьев, тогда как цветы отходят на второй план. Чрезмерное количество азота в этот период также сделает побеги вялыми и подверженными болезням.

Все удобрения для цветущих растений содержат калий и фосфор. Они также содержат азот, но в количествах, которые не угрожают цветению. Стоит использовать водорастворимые питательные вещества, поскольку они помогают растению быстрее усваивать их из почвы. Обязательно строго следуйте рекомендациям производителя, чтобы избежать избыточного удобрения.

Лучше всего поливать гортензию водой с удобрениями утром. Это снижает интенсивность солнечного света и предотвращает быстрое испарение. Кроме того, почва, как правило, влажная после наступления темноты, что ускоряет поглощение питательных веществ растением. Жидкие удобрения с калием и фосфором можно вносить под гортензию раз в две недели.

Поливая цветы удобрениями, избегайте попадания жидкости на листья, побеги или цветы. Это может вызвать грибковые заболевания, с которыми трудно бороться. Струю воды следует направлять непосредственно на почву, где находятся корни растения.

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