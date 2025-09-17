Гороскоп под вопросом: почему ваш знак зодиака может больше не соответствовать звездам

Независимо от того, верите вы в гороскопы или нет, большинство людей знают свой знак зодиака с детства. Однако астрономы напоминают: из-за движения Земли и изменения положения звезд он может оказаться другим.

Об этом пишет The New York Times. Двенадцать знаков зодиака сначала были привязаны к созвездиям, которые располагались позади Солнца с точки зрения Земли. Но за тысячи лет эти ориентиры сместились.

Например, 9 сентября две тысячи лет назад позади Солнца находилась Дева, а теперь в этот день там Лев. Это означает, что современные знаки больше не соответствуют тем созвездиям, которые дали им названия.

Причин несколько.

Во-первых, Земля "шатается" во время вращения, меняя видимое расположение звезд – явление, которое называется осевой прецессией.

созвездия имеют разный размер, тогда как вавилоняне условно разделили небо на 12 равных секторов. И в-третьих, существует еще одно созвездие – Змееносец, которое Солнце также проходит каждый год, но его не включили в систему зодиака.

Астрология и астрономия долго были единой наукой. Даже выдающиеся ученые, такие как Кеплер или Галилей, составляли гороскопы, чтобы зарабатывать деньги. Но со времен Просвещения эти дисциплины разошлись, и сегодня астрология считается псевдонаукой. Несмотря на это, она до сих пор сохраняет популярность.

