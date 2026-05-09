Гороскоп на субботу, 9 мая: день новых знакомств и неожиданных решений

9 мая Луна будет находиться в знаке Водолея, поэтому день пройдет легко и активно. Многим захочется больше общаться, встречаться с друзьями, ходить на прогулки или изменить что-то в своей жизни. Это хорошее время для отдыха, новых впечатлений и приятных разговоров.

Астрологи в Vogue говорят, что суббота также подходит для того, чтобы оставить позади старые образы, лишний стресс и то, что давно портит настроение. Некоторым захочется больше свободы и изменений в отношениях.

Овен

Овнам стоит больше внимания уделить себе и своему здоровью. День хорошо подойдет для прогулок, спорта или отдыха на свежем воздухе. Не перегружайте себя делами.

Телец

Тельцы будут иметь много энергии и желание все успеть. День будет удачным для планов, покупок и встреч. В любви возможны приятные моменты, если вы будете внимательны к партнеру.

Близнецы

Близнецов ждет активный и веселый день. Возможны новые знакомства или хорошие новости в личной жизни. Астрологи советуют не возвращаться к людям, которые уже вас разочаровывали.

Рак

Ракам захочется спокойствия и домашней атмосферы. День хорошо подойдет для времени с семьей или отдыха дома. Вечером могут появиться интересные мысли о будущем.

Лев

Львы получат вдохновение и поддержку от других людей. День будет удачным для поездок, встреч и развлечений. В любви возможен приятный сюрприз.

Дева

Девам стоит отдохнуть и не волноваться по пустякам. Суббота подходит для спокойного дня, заботы о здоровье и любимых занятий.

Весы

Весы будут много думать о будущих делах и планах. Но не все сегодня будет зависеть от вас. Старайтесь не брать на себя много обязанностей и найдите время для отдыха.

Скорпион

Скорпионам захочется ярких эмоций и новых впечатлений. День хорошо подойдет для общения, свиданий и встреч с друзьями. Не переутомляйтесь.

Стрелец

У Стрельцов будет много интересных идей. Суббота будет удачной для путешествий, общения и творчества. Возможен важный или вдохновляющий разговор.

Козерог

Козероги захотят сделать свой дом более уютным. Первая половина дня подойдет для домашних дел, а вечером стоит хорошо отдохнуть и развлечься.

Водолей

Для Водолеев это будет очень хороший день. Возможны новые знакомства, интересные события и приятное общение. Вы будете чувствовать себя уверенно и легко.

Рыбы

Рыбам будет легко находить общий язык с людьми. Кто-то может обратиться к вам за советом или поддержкой. Вечером стоит уделить внимание любви и собственным чувствам.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

