Гороскоп на четверг, 14 мая: кому звезды сулят успех и хорошие новости

Четверг, 14 мая 2026 года, будет энергичным днем для большинства знаков зодиака. Луна будет находиться в Овне, а Солнце соединится с Меркурием, что усилит активность, коммуникацию и желание действовать. Астрологи советуют использовать этот день для важных решений, общения и планирования.

Видео дня

В целом четверг обещает быть динамичным и продуктивным, сообщает Vogue. Людям будет легче договариваться, высказывать свои идеи и начинать новые дела. В то же время некоторым знакам стоит сдерживать эмоции и не перегружать себя.

Овен

Овны почувствуют прилив сил и хорошего настроения. Это удачное время для работы, финансовых решений и планирования будущих дел. Также могут появиться новые профессиональные возможности.

Телец

Тельцы получат шанс на новые знакомства и интересные предложения. День подходит для старта новых дел и пересмотра планов. Возможны приятные перемены в личной жизни.

Близнецы

Близнецам стоит больше верить в собственные силы и развивать навыки. Хороший день для решения давних вопросов и продвижения собственных идей.

Рак

Ракам придется быть максимально собранными, чтобы успеть все запланированное. Несмотря на нагрузку, результаты дня будут полезными. Вечером лучше отдохнуть.

Лев

Львы будут активными и открытыми к общению. Возможны хорошие новости и успех в делах, связанных с учебой или поездками. В общении стоит быть осторожнее.

Дева

Девам день может принести финансовые возможности или поддержку от влиятельных людей. Стоит действовать быстро и не упускать шансов.

Весы

Весам лучше не спешить с решениями и избегать эмоциональных реакций. День больше подходит для спокойного отдыха и культурных занятий.

Скорпион

Скорпионам придется отстаивать свои границы и не брать на себя лишнего. Хорошо подойдет физическая активность или прогулка вечером.

Стрелец

Стрельцы будут иметь удачу в общении и новых знакомствах. День благоприятен для личной жизни и решения важных дел.

Козерог

Козероги сосредоточатся на работе и новых идеях. Важно не переутомляться и не втягиваться в лишние споры.

Водолей

Водолеи быстро справятся с рабочими вопросами и смогут решить давние проблемы. День подходит для организационных дел.

Рыбы

Рыбы будут завершать важные дела и получат полезную информацию. Вечер стоит посвятить отдыху или легкой активности.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.