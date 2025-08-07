Гороскоп на 7 августа: кому сегодня лучше избегать споров

В четверг, 7 августа, астрологическая обстановка станет несколько напряженной. Марс – планета действий и энергии – сегодня переходит из Девы в знак Весов. Это может вызвать поспешность в действиях, повышенную раздражительность и снижение терпимости в общении. Люди будут меньше считаться с мнением других и больше раздражаться по пустякам. Стоит избегать споров и не тратить силы на выяснение отношений.

Как отмечает Vogue, Луна будет находиться в прагматичном Козероге, что потребует четких решений, холодного ума и ответственности. Это хорошее время для работы, мелкого ремонта дома, упорядочивания финансов и заботы о здоровье. А вот во второй половине дня лучше сосредоточиться на отдыхе и избегать эмоциональных разговоров.

Овен

День может выдаться суетливым. Марс в противостоянии вызывает раздражение, но стоит не спешить – в обеденное время вас ждет успех. После – дайте себе покой и отдых.

Телец

Замечательный день. Вы будете полны энергии, а важные дела будут поддаваться легко. Вечер идеально подходит для обновления гардероба или приятной встречи.

Близнецы

День пройдет удачно, однако старайтесь не отвлекаться на слухи. Позаботьтесь о себе и избегайте совместных крупных трат, ведь они могут оказаться не совсем оправданными.

Рак

Хотите все контролировать, но обстоятельства будут изменчивыми. Лучше сосредоточьтесь на конкретных действиях и не тратьте энергию на догадки.

Лев

Продуктивный день на работе, особенно в первой половине. Вечером позвольте себе отдохнуть – расслабление поможет восстановить силы.

Дева

Вы выполните все обещания, а деловые дела будут удаваться. Вечером – время для себя, романтики или просто тишины.

Весы

Из-за Марса в вашем знаке проявится повышенная раздражительность. Избегайте конфликтов и лучше сосредоточьтесь на собственных делах.

Скорпион

Вам стоит смело говорить о своих достижениях. Не позволяйте завистникам влиять на ваше настроение. Йога или медитация вечером – отличный выбор.

Стрелец

Вы будете спокойным и рациональным. Идеальный день для решения финансовых вопросов. Главное – не доверяйте тем, кто вас уже подводил.

Козерог

День может принести прорыв в делах. Но не позволяйте втянуть себя в сплетни или манипуляции. Вечер проведите в комфорте.

Водолей

Удачный день для новых начинаний. Вы найдете поддержку и новые знакомства. Есть шанс найти новую идею или хобби.

Рыбы

Занятость будет высокой, но продуктивной. Интуиция поможет раскрыть скрытые мотивы других. Вечер уделите для релакса в приятной компании.

