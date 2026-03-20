'Гончаренко центры' расширяют географию: в Ужгороде откроют новый бесплатный образовательный хаб

Вскоре в Ужгороде заработает первое образовательно-культурное пространство всеукраинской сети Гончаренко центров. В хабе бесплатно будут преподавать иностранные языки, финансовую грамотность, цифровую безопасность, правила дорожного движения и десятки других предметов.

Видео дня

Речь идет о новой ячейке крупнейшей сети бесплатных образовательных хабов в Украине, которая по состоянию на март 2026 года уже насчитывает 44 центра по всей стране. В Ужгороде жителям обещают десятки бесплатных курсов, образовательные события, творческие мастер-классы и воркшопы.

По словам основателя сети, народного депутата Алексея Гончаренко, открытие нового центра в Ужгороде – это еще один шаг к доступному образованию для каждого украинца.

"Мы создаем пространства, где каждый может получить качественное образование независимо от возраста, опыта или финансовых возможностей. Наша миссия – дать людям инструменты для развития и уверенность в собственном будущем. И я очень рад, что теперь такая возможность появится и в Ужгороде. Совсем скоро пространство заработает в тестовом режиме, а в апреле мы объявим об официальном открытии", – отметил Алексей Гончаренко.

В центре планируют запуск первых курсов уже в ближайшее время. Среди направлений – изучение английского языка, подготовка к сдаче ПДД, а также различные образовательные и культурные мероприятия.

Хаб сети Гончаренко центров в Ужгороде расположен по адресу ул. Капушанская, 140 (офис № 218). Предварительную запись на курсы уже можно осуществлять по телефону +38 050 188 84 50.

Организаторы также призывают горожан следить за обновлениями в социальных сетях Гончаренко центра Ужгород, чтобы первыми узнавать о старте занятий и записи на курсы.