Голову себе денацифицируй! Почему заявления России о нацистах в Украине – абсурд и не пора ли Путину заглянуть в зеркало?

Одна из (многих) главных проблем с российским диктатором Владимиром Путиным – его неспособность признать тот простой факт, что он живет в иллюзорном мире, который сам себе придумал, сам на него обиделся и сам же теперь пытается его победить. Отсюда, в частности, вытекают абсолютно абсурдные обвинения в отношении Украины. Одно из них, которое российская пропаганда нет-нет да и вспомнит, – приход к власти нацистов и, соответственно, необходимость денацификации Украины для дальнейшего мира.

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И ничего, что никто в мире украинских нацистов в глаза не видел. Тем более среди представителей власти. Путину из Москвы виднее.

OBOZ.UA рассказывает о том, что вообще такое денацификация, почему она появилась в украинско-российском дискурсе, и риторически спрашивает, а не стоит ли самим россиянам проверить свое рыльце в зеркале.

Денацифицируй это

Термин "денацификация", как можно догадаться, тесно связан со Второй мировой войной и необходимостью вернуть послевоенную Германию к реальности. Конечно, не каждый немец был нацистом – но так или иначе под влияние гитлеровского национал-социализма попали многие люди, и, безусловно, с этим что-то нужно было делать.

Британский историк Фредерик Тейлор в своей книге "Изгнание Гитлера: оккупация и денацификация Германии" писал, что формально членами Национал-социалистической рабочей партии Германии (НСДАП), которую Адольф Гитлер возглавлял с 1921-го до самоубийства в 1945 году, были 8 миллионов немцев из более чем 79 миллионов (перепись за 1939 год). Но идеологию нацизма исповедовала не только НСДАП. В Немецкий рабочий фронт входили еще около 25 млн немцев, "Национал-социалистическая народная благотворительность" – еще 17 млн и т.д.

Поэтому под конец войны союзники оказались в ситуации, когда значительная часть послевоенной Германии нуждалась в банальной промывке мозгов, чтобы избавиться от всей той грязи, которую туда влили Адольф Гитлер и его приспешники.

Для этого страны антигитлеровской коалиции в августе 1945 года на Потсдамской конференции утвердили программу денацификации, которая должна была отстранить от власти (в той или иной форме) всех причастных к нацистскому режиму, а параллельно – провести демократизацию общества и государственных институтов.

И, если быть откровенным, свою "денацификацию", к которой так стремится диктатор в Москве, Украина уже прошла. Вот только называлась она немного иначе и была направлена не против нацистов. Помните декоммунизацию? Это именно она!

Демократизация властных институтов и общества? Сделано!

Отстранение от власти политиков, пытавшихся развалить страну изнутри и толкнуть ее в водоворот гражданской войны. Сделано (к сожалению, не окончательно, но – прогресс есть прогресс)!

Прочь от Москвы – современного символа нацизма – сделано!

Да и вообще, прежде чем Путину или кому другому говорить о денацификации Украины, стоит ответить на один простой вопрос:

А где нацификация?

Возможно, украинцы так заигрались в демократию, что просто не заметили, как в страну пришел нацизм? Давайте попробуем разобраться, с чего все началось.

Условной начальной точкой был третий президент Украины Виктор Ющенко, который пошел против навязанного советско-российской пропагандой мнения о том, что Степан Бандера, Роман Шухевич, деятели ОУН и воины УПА – "бандитское отребье". Оказалось, если обществу дать нормальную информацию и объяснения о прошлом, все страшилки о "пособниках нацистов" превращаются в причины для шуток.

Конечно, оставались разнообразные пророссийские маргиналы (и не только они), которые продолжали поддакивать фразам из Москвы о реабилитации нацизма в Украине и т.д. Но, кроме факельного шествия на день рождения Бандеры, от которого горело не столько в городах Украины, сколько ж*пы в Кремле, никакой "бандеровской" революции в Украине не произошло. А факельное шествие стало просто символом уважения к человеку, который боролся за Украину.

Впоследствии и о Бандере стали говорить меньше, поскольку пропаганда Кремля таки оказала влияние на часть общества, приведя к власти запрещенную сейчас в Украине Партию регионов и будущего президента-беглеца Виктора Януковича. Именно они стали едва ли не первыми в Украине властными носителями российской пропаганды и криков об ущемлении русскоязычного населения. А также не забываем о знаменитом "Донбасс кормит всю Украину" (впоследствии выяснилось, что Донбасс дотационно высасывает все соки из госбюджета, но это уже другой разговор).

Янукович и компания так разгулялись со времени полного "захвата" власти (ПР контролировала президента, Кабмин и с горем пополам Верховную Раду. – Ред.), что решили затормозить евроинтеграционное движение Украины и устроили разворот на 180 градусов – вперед к Москве.

Проблема была только в том, что украинцы, которые дали бой Януковичу в 2004 году во время Помаранчевой революции, уже поняли, что единение в правильное время способно творить чудеса. Янукович(и) же со своими кураторами из Кремля решили во второй раз встать на те же грабли, надеясь, что контроль над правоохранительной системой, а также силовой сценарий, к которому в 2004 году не прибег Леонид Кучма, изменят все.

Возможно, все бы так и случилось, если бы на применение силы правоохранителями не нашелся достойный ответ – молодые люди из гражданского (а впоследствии и военно-политического) движения "Правый сектор", которые были готовы защищать свое будущее даже ценой собственной крови.

Именно они стали новой жертвой истерики Кремля об "ошалевших националистах" и будущей страшилкой, которой пугали восток Украины и Крым.

Но "Правый сектор" или те же ВО "Свобода" и другие силы националистического толка так и не превратились в Украине в движущие политические силы, хотя и стали своеобразным голосом (а иногда – кулаком) народа.

К тому же не стоит попадать в языковую ловушку, в которой безвылазно сидит Путин и его клика: хотя "национализм" и "нацизм" – слова, очень похожие по звучанию, у них совершенно разная смысловая нагрузка. Украинский национализм борется за украинское государство и защиту его национальной идентичности, а не стремится поставить себя над другими нациями и истребить их.

Что же касается "притеснений" русскоязычных... А не удивительно ли, что украинцы в Украине на 20-й год независимости все еще вынуждены были бороться за право читать книги или смотреть кино на украинском? Вопрос риторический…

Но хочется задать риторический вопрос и "старшим братьям" (Адольф из ада передает приветствие адептам превосходства одной нации над другой): а вы давно в зеркало смотрели?

На зеркало неча пенять, коли рожа крива (с) Гоголь

Пока в Кремле кричали о "волке" в Украине, на улицах Москвы поднимали головы те, кто начал вслух кричать "Россия для русских!", возмущаться из-за улицы Кадырова в Москве, наплыва в столицу РФ "нерусских" и других страданий исконно "русской души".

Конечно, Путин никогда прямо не ассоциировал себя с этим движением (по крайней мере, публично), а вот его добрый друг Дмитрий Рогозин (будущий глава "Роскосмоса", а в 2025 году – "сенатор" от временно оккупированной части украинской Запорожской области) даже публично кидал "зигу" еще до того, как Илон Маск превратил это в безумный тренд. Интересно, что видео с его публичным возмущением легко найти в сети, но оно обрывается именно перед тем, как Рогозин делает совершенно очевидный жест "от сердца к солнцу", выкрикивая "Слава России!". Но интернет прекрасен тем, что помнит все. Дамы и господа, Рогозин:

И, что интересно, "Слава России!", в отличие от "Слава Украине!", в РФ почему-то не считается нацистским приветствием. Но стоит ли искать логику там, где здравый смысл заменили пропагандой?

Тот же Рогозин со своей партией "Родина" в 2005 году шел на выборы с обещанием "очистить Москву от мусора", имея в виду представителей других наций, которых дружелюбные россияне называют если не чернож*пыми, то х*чами. Интернет все помнит – смотрите сами:

Так что пока Путин вертел конституцией РФ как хотел, а в конце концов просто "обнулил" ее, потому что мешала стать российским фюрером, с его же подачи в РФ расцвел так называемый рашизм – российский национализм, подозрительно похожий на немецкий нацизм, ставящий россиян над другими нациями.

Украинский политолог Антон Шеховцов, писавший научные работы о связи ультраправых с Россией, в свое время отмечал, что именно после Революции роз в Грузии и Помаранчевой революции в Украине Кремль прибег к стратегии "контролируемого национализма".

"Контролируемый национализм – это использование националистов в определенных (политических) играх. В некоторых случаях (власть) поддерживала националистов, чтобы сохранить режим, чтобы бороться с угрозой т.н. цветной революции. Они думали, что если поддержат эти ультранационалистические движения, то уменьшат возможность того, что националисты станут силой, которая дестабилизирует режим", – объяснил он.

Правда, в конце концов Кремль не просто сделал российский национализм контролируемым, а поглотил его. Тех, кто пошел против Москвы на фоне вторжения в Украину в 2014 году и аннексии Крыма, просто убрали, а другие стали частью пропаганды "русского мира", о котором заговорили "из каждого утюга".

Именно здесь уже последовали откровенные заявления о превосходстве россиян не только на постсоветском пространстве, но и в глобальном смысле. Ведь нация, власть которой неспособна обеспечить минимальные потребности для выживания своих людей в селах или чуть поодаль от столицы, вдруг решила, что она не просто имеет какое-то значение в историческом контексте, а чуть ли не избрана Богом…

В головы россиянам начали все активнее (вкупе с тезисом о "нации, победившей нацизм") заливать помои о нации здравого смысла, нации общественной морали и т.д. и т.п. И это все в стране, где, только по официальным данным, ежегодно около 1200 женщин гибнут от рук своего партнера или родственника.

Такое себе "раша убер аллес"…

Полномасштабное вторжение РФ в Украину в 2022 году еще больше подняло градус рашизма-национализма на территории РФ. Пока диктатор Путин в своем ночном обращении говорил о демилитаризации, денацификации и других различных фикциях, россиян бросили в Украину не просто для того, чтобы свергнуть власть или защитить мифических русскоязычных, а – наказать предателей "русского мира": убить, покалечить, уничтожить. Мужчин, женщин, детей – всех без разбора. Буча, Мариуполь, Херсон и десятки других украинских городов видели своими глазами, с чем пришли на чужую землю оккупанты-"освободители"…

Скажи мне, кто твой друг

Интересно, что обвинение украинцев в нацизме никак не противоречит тесной дружбе Кремля с праворадикалами в Европе. По данным Института политического капитала, по состоянию на 2015 год 15 европейских ультраправых партий открыто выражали свои симпатии к россиянам.

Более того, Кремль щедро финансировал своих правых европейских друзей, используя различные схемы. Среди них была и Марин Ле Пен и ее партия "Национальный фронт". Доказано, что Ле Пен получила многомиллионный кредит от малоизвестного российского банка, который впоследствии обанкротился. Неудивительно, что ее риторика была такой сладкой по отношению к Путину.

Но, конечно, она была не одна: вспомните венгерскую партию "Йоббик", греческую "Золотую зарю", болгарскую "Атаку", итальянскую "Форца Италия" и многих, многих других.

Аналитики писали, что дружба с правыми нужна Путину не только для расшатывания европейского сообщества и лоббирования интересов Москвы в ЕС, но и для легитимизации России как геополитического игрока. Симптоматично, что все эти правые друзья Кремля были наблюдателями на так называемом референдуме в Крыму.

Тем не менее нацистами в глазах россиян все еще почему-то остаются украинцы.

При этом Кремль и его пропагандисты со временем откровенно начинают лепить из Украины карикатурное чудовище. Американский историк Тимоти Снайдер метко отметил тенденцию:

"Если вы не любите гомосексуальных людей, они скажут вам, что все украинцы – геи. Если вы не любите нацистов, они скажут вам, что все украинцы – нацисты. Если вам нравятся нацисты, они скажут вам, что все украинцы – евреи".

В колонке The Washington Post от 23 марта 2022 года Снайдер также отмечал, что денацификация для Путина – лишь повод для геноцида.

"Денацификация" для Путина означает только лицензию на убийство или депортацию. Поскольку термин "нацист" не касается никого конкретно, он оправдан для бесконечной войны и зачисток. Пока украинцы будут сопротивляться, до тех пор будут "нацисты", которых надо наказывать", – писал историк.

Снайдер замечал, что Путин фатально ошибается по поводу права Украины на существование как суверенного государства и национальной идентичности украинского народа, но он не способен признать свою ошибку и "стремится подстроить мир под свои фантазии".

Три года спустя это все еще остается правдой, поскольку Путин продолжает находиться в плену собственного бреда, снова и снова говоря о необходимости денацификации и неспособности Украины быть самостоятельным государством.

Его мозг зациклился на этой лживой правде, и он все еще хочет заразить ею других. И похоже, что единственный способ покончить с этим безумием – напомнить Путину о судьбе Гитлера в апреле 1945 года.

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