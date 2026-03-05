Голос погибшей украинки из Мариуполя в Европе: дневник Екатерины Савенко зачитали в Гданьске

Екатерина Савенко погибла 4 апреля 2022 года, а ее муж Виталий – 29 марта. Именно тогда произошел обстрел их дома, в результате которого супруги получили смертельные ранения. В течение 40 дней Екатерина фиксировала на бумаге ужасы войны и свои переживания.

Эти личные записи, которые являются частью архива Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, стали важной частью мультимедийной выставки "Мариуполь. Путь памяти и мечты". Она открылась в Музее Второй мировой войны в Гданьске 24 февраля и продлится до 16 марта 2026 года.

Дневник Савенко – один из самых эмоциональных элементов экспозиции. Он позволяет иностранной аудитории почувствовать масштабы трагедии Мариуполя.

Читайте дневник в Музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Выставка создана креативной командой ГОГОЛЬFEST под кураторством Владислава Троицкого и функционирует в рамках международного правозащитного проекта "Mariupol Justice". Это инициатива Мариупольского городского совета, системным партнером которой является Фонд Рината Ахметова. Цель – превращение свидетельств гражданских в инструмент международной адвокации и юридическую базу для привлечения России к ответственности.

Авторы выставки отмечают, что хотели, чтобы посетители не просто видели, а почувствовали на себе всю трагедию, которую принесла война и агрессия России.

"Люди не хотят смотреть страшные фотографии, но когда они погружаются в текст, испытывают совсем другие эмоции", – говорит Владислав Троицкий, режиссер и куратор выставки.

Дневник Екатерины касается сердца и заставляет сопереживать. Также это важное доказательство, которое в будущем поможет привлечь рф к ответственности в судах.

"То, что здесь записано, невозможно придумать. Это очень простой, но невероятно сильный документ", – добавляет Наталья Емченко, председатель наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Вскоре дневник Екатерины Савенко выйдет отдельной книгой. Планируется издать его на нескольких языках – украинском, немецком, польском и английском, чтобы как можно больше людей в мире могли прочитать эту историю и услышать правду о трагедии Мариуполя.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – крупнейшее в мире собрание историй о войне в Украине, насчитывающее уже более 140 тысяч рассказов, среди них около 12 тысяч – это истории мариупольцев.

