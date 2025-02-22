Гололед и сосульки никто не отменял: синоптик сказала, когда в Украину придет весна

Погода в Украине в последние дни февраля может значительно измениться – морозы отступят и придет весеннее потепление. В то же время на дорогах еще будет гололедица, а на крышах сосульки.

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Об этом сообщила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха в интервью OBOZ.UA. По ее словам, снежный покров в конце февраля начнет постепенно таять. В то же время в Карпатах еще будет идти снег.

В марте, по словам Птухи, еще возможны изменения погоды – похолодание и морозы.

"Но сказать, что это окончательное потепление, мы не можем, потому что в марте могут снова быть изменения погоды. Надо будет смотреть", – предупредила синоптик.

Она добавила, что пока будет мороз, будет сохраняться гололедица, особенно там, где есть снежный покров – в северных, частично центральных, восточных, некоторых западных и южных областях. Днем солнечные лучи могут прогревать снег, он может подтаивать. Но за счет того, что температура воздушной массы все равно отрицательная, может создаваться ледяная корочка и образовываться сосульки.

"Поэтому нужно быть внимательными, осторожными и не расслабляться, потому что зимняя погода коварна", – предупредила Наталья Птуха.

В прогнозе Украинского гидрометцентра на 26 февраля уже отмечено, что температура начнет повышаться, однако ночью еще будут сильные морозы.

На западе, юге и в центре Украины днем столбики термометров будут показывать от +2 до +6 градусов; на севере и востоке будет от -1 до -5. Ночью в северных и восточных областях температура будет до -14 градусов. На остальной территории до -6.

В последующие дни и до конца февраля температура воздуха по Украине будет днем повышаться.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 февраля погода в Украине будет по большей части сухой, лишь в Крыму ночью местами ожидается небольшой снег. На небе будет переменная облачность, а на дорогах местами гололедица.

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